Présidentielle : Marine Le Pen beaucoup mieux préparée qu'en 2017 estiment ses soutiens en Mayenne

C'est un mauvais souvenir ce débat d'il y a 5 ans. Complètement raté, à côté de la plaque, lunaire parfois.

Mais cette fois Marine Le Pen est prête et la situation politique n'est plus la même. Bref, le changement c'est maintenant assure cette militante mayennaise de longue date : "cette fois, Macron a un bilan et il va devoir rendre des comptes. En 2017, Macron, personne ne le connaissait, ni lui ni son programme, il est arrivé en menant une campagne incroyable avec des finances énormes. Cette année, Marine a de quoi répondre, des arguments, elle a un projet pointu, chiffré. Elle est vraiment prête".

Pour affronter le président-candidat, Marine Le Pen se met au vert quelque part dans le Grand Ouest. Aucun rendez-vous officiel à son agenda, pas d'intervention médiatique, pas de déplacement.

Son entourage explique qu'elle est sereine. Montrer les muscles certes mais surtout ne pas agresser demande cet électeur mayennais : "elle va corriger ses erreurs. Macron, je pense, sera sur la défensif. Les rôles vont s'inverser". Et puis ce débat sera aussi l'occasion de convaincre qu'elle est capable de gouverner, qu'elle a une stature de chef d'Etat poursuit-il.

Selon de récents sondages, Emmanuel Macron continue à faire la course en tête, 53, 54, 55 % des intentions de vote, mais tout ça reste dans la marge d'erreur.