Présidentielle - Marine Le Pen dénonce le projet "fratricide" d'Emmanuel Macron

La candidate du Front national à l'élection présidentielle, Marine Le Pen, a qualifié mardi soir sur TF1 de "fratricide" le projet de son adversaire pour le second tour, Emmanuel Macron. Elle a aussi fait un appel du pied aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon.

Invitée de l'émission "Élysée 2017" mardi soir sur TF1, Marine Le Pen a dénoncé le projet "fratricide" de son adversaire pour le second tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron, et évoqué une "France soumise". "Le projet de M. Macron, c'est un projet fratricide car il vise à jeter les communautés les unes contre les autres, jeter les salariés les uns contre les autres et notamment avec la directive des travailleurs détachés", a-t-elle affirmé.

Appel aux électeurs de La France insoumise

Marine Le Pen s'est par ailleurs adressée aux électeurs de La France insoumise, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, les appelant à voter pour elle au second tour de l'élection présidentielle le 7 mai. "Est-ce que sérieusement vous envisagez de voter pour M. Macron qui a annoncé qu'il allait mener une guerre sociale éclair dès son élection par ordonnances?", a-t-elle lancé.

💬 Marine Le Pen : "Aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon : est-ce que sérieusement vous envisagez de voter pour Mr Macron ?!"#Elysee2017 pic.twitter.com/wl8SknHDnD — TF1 Le JT (@TF1LeJT) April 25, 2017

Macron à la rencontre des salariés de Whirpool Amiens

Le candidat d'En Marche! a lui aussi fait un signe aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon mardi soir, se disant sur France 2 "triste" pour eux. "Je pense qu'ils valent beaucoup mieux que ce qu'il leur a dit dimanche soir", a-t-il déclaré à propos de l'absence de consigne de vote du leader de La France insoumise. Critiqué pour avoir semblé "enjamber" le second tour, il a aussi assuré n'avoir "aucun regret" d'avoir célébré dimanche sa première place à la brasserie parisienne La Rotonde.

Ce mercredi, Emmanuel Macron est dans la Somme, et doit se rendre à l'usine Whirlpool d'Amiens, menacée de fermeture, avant un meeting dans le Pas-de-Calais à Arras. Pas de déplacement pour Marine Le Pen, mais plusieurs rendez-vous qui détermineront la suite de sa campagne : réunion à huis clos ce mercredi matin de son Conseil stratégique de campagne, et présentation à la mi-journée par le directeur de campagne du Front national, David Rachline, de l'affiche et du slogan de campagne du second tour.

La France insoumise, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, devrait par ailleurs s'exprimer ce mercredi.