Présidentielle : "Marine Le Pen a intégré la défaite" selon le politologue bordelais Jean Petaux

Le politologue Jean Petaux, également professeur à Sciences Po Bordeaux, estime que la candidate du FN s'est comportée ce mercredi soir lors du débat télé comme "une opposante ayant déjà intégré sa défaite de dimanche soir. "

Pendant près de 2h30 hier soir lors du grand débat télé de l'entre deux tours, Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont multiplié les piques et les attaques. La candidate du FN a été la première a dégainer dès la première question, et est ensuite restée dans un positionnement très agressif, qui dénote selon le politologue un positionnement de défaite déjà intégré de la part de la candidate.

Un trash texte plus qu'un crash test

Même si ces échanges agressifs pilotés par la candidate du FN permettent de révéler des moments de vérité, reconnait le politologue, ils ne servent pas au final le fond de la campagne dans un débat qui manque à ses yeux cruellement d'arguments forts au départ.

Un sondage Elabe pour BFM réalisé juste après ce débat hier soir révèle que 63% des téléspectateurs ont été convaincus par Emmanuel Macron hier soir, contre 34% à Marine Le Pen.