Présidentielle : Marine Le Pen a le nom de son éventuel Premier ministre mais ne le donnera pas

À neuf jours du second tour de l'élection présidentielle et au lendemain de son meeting à Avignon, la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen, était ce vendredi matin l'invitée de France Bleu Vaucluse et France Bleu Provence.