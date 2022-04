Présidentielle : Marine Le Pen promet de constituer "un gouvernement d'union nationale"

Invitée de l'émission Ma France ce 18 avril, la candidate à la présidence de la République Marine Le Pen (Rassemblement national) a répondu aux questions des auditeurs et auditrices de France Bleu. Elle s'est notamment dit prête à former "un gouvernement d'union nationale" si elle est élue.

Retraites, environnement, santé, services publics, guerre en Ukraine… Après Emmanuel Macron jeudi, Marine Le Pen (Rassemblement national), invitée de l'émission "Ma France" a répondu aux auditeurs et auditrices de France Bleu, depuis Caen ce lundi 18 avril. Interpellée par Pierre, auditeur de France Bleu Hérault, qui s'interrogeait sur la composition du gouvernement si la patronne du RN était élue, Marine Le Pen a répété qu'elle était prête à diriger le pays avec "un gouvernement d'union nationale".

"Je me moque complètement des appartenances à tel ou tel mouvement politique, je constituerai, avec mon Premier ministre, un gouvernement qui sera entièrement au service des Français et il y aura des gens qui viendront très certainement de la droite et très certainement de la gauche, et c'est tant mieux parce que c'est aussi ça mon objectif prendre le meilleur de la droite et le meilleur de la gauche", a ajouté la candidate d'extrême-droite, en quête de voix à gauche pour le second tour.

Pourquoi pas "monsieur Montebourg"

"À l'issue des élections législatives, j'irai chercher partout, sans tenir compte des étiquettes, ni des engagements partisans, y compris précédents, ceux qui m'apparaissent être les meilleurs dans le domaine que le Premier ministre leur confiera. Cela pourrait même aller jusqu'à un profil comme Monsieur [Arnaud] Montebourg (...)", ministre durant le mandat de François Hollande et un temps candidat à la présidentielle. "Nous partageons les mêmes lignes en matière de défense de l'industrie française", a défendu Marine Le Pen. L'hypothèse semble toutefois peu probable, Arnaud Montebourg ayant appelé à voter Emmanuel Macron au second tour.

Autre ministre potentiel : l'ancien magistrat et ex-député LR Jean-Paul Garraud, en pointe dans la rédaction de son projet visant à "éradiquer les idéologies islamistes" et à interdire le port du voile dans la rue. "Un homme extrêmement expérimenté" selon Marine Le Pen qui a été "rapporteur de la loi sur l'interdiction du voile intégral". "Voilà un homme qui a l'intégralité des qualités pour pouvoir être ministre de la Justice", s'est-elle félicitée, "et des comme ça, j'en ai dans l'intégralité des domaines", a-t-elle assuré, invitant les auditeurs lire son projet "parce que la technicité, le sérieux du projet que nous présentons, que ce soit en matière de santé, en matière de justice, en matière de police, en matière d'écologie vont vous démontrer que je ne peux pas être à l'origine seule de l'ensemble de ces compétences et de l'ensemble de ces connaissances".

Le nom d'Hervé Juvin, ancien conseiller de Raymond Barre, devenu le chantre d'une écologie civilisationnelle et identitaire, eurodéputé RN, est également cité. L'eurodéputé russophile et ancien ministre sarkozyste Thierry Mariani a aussi "vocation" à faire partie de son gouvernement, a déjà laissé entendre Marine Le Pen.

La prétendante à l'Élysée a en revanche écarté l'idée d'intégrer son rival identitaire Éric Zemmour et sa nièce, Marion Maréchal, à son gouvernement. Interrogée à ce sujet sur Europe 1, cette dernière a fait part de ses doutes concernant la capacité de sa tante à l'emporter sans "alliances" à droite. "Faire un gouvernement d'union avec des gens de gauche comme Arnaud Montebourg m'apparaît être un fantasme totalement irréalisable : ces gens ne viendront jamais", a-t-elle cinglé.