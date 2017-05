VIDÉO - Présidentielle : Marine Le Pen reconnaît sa défaite et appelle à la création d'une "nouvelle force politique"

Marine le Pen a annoncé dimanche soir une "transformation profonde" à venir du Front national après sa défaite au second tour de l'élection présidentielle face à Emmanuel Macron.

Marine Le Pen, battue au second tour de l'élection présidentielle par Emmanuel Macron, a salué dimanche soir "un résultat historique et massif" pour le Front National. "Les Français ont voté pour la continuité", a déclaré la candidate du FN peu après 20h ce dimanche soir au cours d'une brève déclaration.

"J'ai appelé M. Macron pour le féliciter de son élection et parce que j'ai à coeur l'intérêt supérieur du pays, je lui ai souhaité de réussir face aux immenses défis auxquels la France est confrontée", a-t-elle poursuivi.

"Une transformation profonde" du Front National

"Par ce résultat historique et massif, les Français ont désigné l'alliance patriote et républicaine comme la première force d'opposition au projet du nouveau président. Les formations politiques qui ont pris la responsabilité de faire élire M. Macron se sont discréditées elles-mêmes, et ont perdu toute légitimité à représenter une force d'alternance."</div>

Et d'ajouter : "Je proposerai donc d'engager une transformation profonde de notre mouvement afin de constituer une nouvelle force politique que de nombreux Français appellent de leurs vœux. J'appelle tous les patriotes à nous rejoindre."

Marine Le Pen reconnaît sa défaite et appelle à la création d'une "nouvelle force politique". >> https://t.co/x5R8CtJeOb #Presidentielle2017 pic.twitter.com/EUsuqouoCF — LCP (@LCP) May 7, 2017

"Le premier tour a entériné une décomposition majeure de la vie politique française par l'élimination des partis anciens. Ce second tour organise un recomposition de grande ampleur autour du clivage entre les patriotes et les mondialistes. C'est ce grand choix qui sera soumis aux Français lors des législatives. Je serai à la tête de ce combat afin de rassembler plus largement encore tous ceux qui veulent choisir la France (...) tant nous sommes inquiets des perspectives qu'offre ce nouveau quinquennat."

Je serai à la tête du combat" des législatives" — Marine Le Pen

Avec plus de 10 millions de voix, le FNl réalise son plus gros score à une élection présidentielle.

Le Front national apparaît comme "la première force d'opposition à Monsieur Macron", a estimé dimanche son vice-président, Florian Philippot, après la victoire d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle devant Marine Le Pen.

Le discours de marine Le Pen