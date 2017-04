Présidentielle : Marine Le Pen salue un résultat "historique"

Marine Le Pen sa salué dimanche soir un "résultat historique" après sa qualification au second tour de l'élection présidentielle derrière Emmanuel Macron.

« Vous m'avez porté au second tour de la présidentielle ! J'en mesure l'honneur avec humilité et reconnaissance. Je voudrais vous exprimer à vous, électeur patriote français, ma plus profonde gratitude », a déclaré dimanche soir Marine Le Pen.

La présidente du Front National a affirmé que « la première étape qui doit conduire les Français à l'Elysée est franchie ». Elle a salué un « résultat historique » qui fait reposer sur elle « la responsabilité immense de la défense de la nation française, de son unité, de sa sécurité, de sa culture, de sa prospérité et de son indépendance ».

Selon Marine Le Pen, « Il n'a échappé à personne que le système à chercher à étouffer par tous les moyens les plus contestables, le grand débat politique qu'aurait dû être cette élection. Face aux danger de la mondialisation sauvage, les Français doivent saisir cette opportunité historique qui s'ouvre ».

#Présidentielle2017 "Le système a cherché à étouffer(...) le débat de cette élection", soit "la mondialisation sauvage" selon Marine Le Pen pic.twitter.com/GiMNERZPOj — franceinfo (@franceinfo) April 23, 2017

La présidente du Front National propose une « grande alternance, fondamentale, qui mettra en place d'autres visages aux pouvoirs ». Marine Le Pen veut libérer « le peuple français d'élites arrogantes qui veulent lui dicter sa conduite ». « C'est la survie de la France qui est en jeu," a t-elle encore souligné avant d'appeler « les patriotes » à la rejoindre.

