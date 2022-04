Présidentielle : Marine Le Pen souhaite un "rapprochement stratégique" entre l'Otan et la Russie

La diplomatie et les relations étrangères étaient au cœur de la deuxième conférence de presse d'entre-deux-tours de Marine Le Pen ce mercredi. La candidate du Rassemblement National a détaillé ses propositions depuis les salons Hoche, dans le VIIIe arrondissement de Paris. Elle a notamment évoqué sa volonté que la France quitte le commandement intégré de l'Otan, et un "rapprochement stratégique" entre l'Otan et la Russie après la guerre en Ukraine.

"Rapprochement stratégique" entre l'Otan et la Russie

La candidate du RN a déclaré vouloir un "rapprochement stratégique entre l'Otan et la Russie", lorsque la guerre en Ukraine prendra fin. "C'est l'intérêt de la France et de l'Europe, mais aussi je crois des États-Unis qui n'ont (...) aucun intérêt à voir émerger une étroite union sino-russe", a estimé la candidate d'extrême droite à la présidentielle. Marine Le Pen ne souhaite ni "soumission à Moscou", ni "suivisme à l'égard de l'administration Biden", particulièrement dans la région Asie et Océanie.

Reçue par Vladimir Poutine lors de la campagne présidentielle de 2017, la candidate est régulièrement accusée par ses opposants d'entretenir des liens avec le pouvoir russe. Elle s'est défendue en estimant : "le procès qui m'est fait est particulièrement injuste", "je n'ai défendu que l'intérêt de la France".

D'autre part, elle souhaite que la France sorte du commandement intégré de l'Otan. "La France peut être utile au règlement des grands désordres du monde si et seulement si elle est indépendante, c'est l'une des raisons qui me feront quitter le commandement intégré de l'Otan", a déclaré Marine Le Pen. Autre volonté affichée, celle de cesser "l'ensemble des coopérations avec Berlin" dans le domaine de la défense, "avions de combat, chars du futur, pour poursuivre nos propres programmes de remplacement du char Leclerc et du Rafale", assure-t-elle soulignant des "des divergences de fond" avec l'Allemagne, "des divergences stratégiques irréconciliables".

Pas de sortie de l'accord de Paris, promet la candidate

La candidate a aussi assuré que la France ne sortirait "pas de l'accord de Paris" sur le climat si elle est élue présidente. Mais elle indique que la crise climatique "ne constitue pas la priorité" de sa politique étrangère. "Je ne sortirai pas de l'accord de Paris. Je suis en effet favorable aux orientations de cet accord, puisque je souhaite abandonner le plus possible des énergies fossiles au profit du nucléaire civil", a-t-elle déclaré.

Conférence perturbée par des militants de gauche

Sa conférence de presse a brièvement été interrompue après l'intervention d'un collectif de gauche lui reprochant sa "complaisance" avec Vladimir Poutine, le "collectif Ibiza" ayant parodié les vacances du ministre de l'Education à Ibiza, selon franceinfo. Un homme, se faisant passer pour un journaliste de Russia Today, a posé une question "de la part de Vladimir Poutine" : "Pourquoi vous ne lui répondez plus ? Vous lui manquez." Une militante a notamment brandi une pancarte en forme de cœur dans laquelle Marine Le Pen apparaît serrant la main du dirigeant russe, avant d'être exfiltrée par le service d'ordre.