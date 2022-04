Présidentielle : Marion Détais, La France Insoumise Mayenne, regrette un vote Macron par défaut

Marion Détais, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon en Mayenne, estime que la réélection d'Emmanuel Macron n'est pas un vote d'adhésion à son projet et appelle la gauche à s'unir pour les législatives de juin.

Emmanuel Macron a été réélu dimanche à la présidence de la République avec environ 58% des voix face à Marine Le Pen (environ 42%) selon les premières estimations. Une nette victoire tempérée par le score inédit de l'extrême droite et une abstention élevée (28%).

Donné de longue date favori à sa propre succession, Emmanuel Macron devient à 44 ans seulement le premier président sortant reconduit hors cohabitation, depuis l'adoption du vote au suffrage universel direct en 1962. Il est aussi le troisième président de la Vème République à effectuer un deuxième mandat après François Mitterrand (1981-1995) et Jacques Chirac (1995-2007). Marine Le Pen, elle, améliore de quelque huit points son score de 2017, où elle avait recueilli 33,9% des voix.

Des négociations en cours avec les autres forces de gauche sauf le PS pour le moment

Face à ce constat, Jean-Luc Mélenchon, le leader de La France Insoumise, a appelé les électeurs à se mobiliser pour le "troisième tour", en référence aux élections législatives de juin lors desquelles il espère qu'une majorité sera donnée aux "députés de la nouvelle union populaire qui doit s'élargir".

Un message relayé en Mayenne par Marion Détais, la responsable de la fédération locale de LFI : "beaucoup de gens sont allés voter pour faire barrage à Marine Le Pen, c'est donc un vote par défaut. Si on se mobilise pour les législatives, on peut avoir une majorité de gauche". Des négociations ont démarré avec EELV, le PCF et le NPA. Le PS n'est pas pour l'instant convié, "quoiqu'il arrive il y aura des candidats de l'Union Populaire dans les trois circonscriptions du département" conclut Marion Détais.