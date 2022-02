Emmanuel Macron, pas encore candidat à sa réélection, pourra compter sur deux personnalités de gauche lors de sa campagne pour la présidentielle : les anciennes ministres socialistes Marisol Touraine et Elisabeth Guigou.

Présidentielle : Marisol Touraine et Elisabeth Guigou rejoignent le camp Macron

L'ancienne ministre de la Santé Marisol Touraine annonce ce samedi qu'elle soutiendra Emmanuel Macron à la présidentielle car il représente "le vote utile et responsable". De son côté, l'ancienne garde des Sceaux Elisabeth Guigou travaille déjà avec les équipes de campagne du président sortant en tant que relais de la société civile.

"Notre pays est confronté à des défis internationaux, sociaux, environnementaux majeurs. Il est travaillé par des peurs. L'extrême droite est très forte, elle attise les haines et divise le pays. Face à cela, la droite s'est fourvoyée et la gauche s'est évaporée. Le vote utile et responsable, c'est Emmanuel Macron", explique Marisol Touraine, qui a côtoyé l'actuel chef de l'État dans le gouvernement de François Hollande, dans un entretien au Parisien ce samedi.

"Le PS n'a pas su utiliser les cinq dernières années pour rebondir et porter des idées neuves." - Marisol Touraine

Emmanuel Macron, qui n'a toujours pas officialisé sa candidature, est "le seul qui a la solidité pour faire face aux défis et porter une vision positive de l'avenir", ajoute Marisol Touraine. Sans vouloir entrer "dans du Hidalgo bashing", elle ne soutiendra pas la candidate socialiste Anne Hidalgo car "le PS n'a pas su utiliser les cinq dernières années pour rebondir et porter des idées neuves". Marisol Touraine dit soutenir l'actuel chef de l'Etat pour "que les idées venues de la gauche puissent être davantage entendues", alors qu'Emmanuel Macron est régulièrement accusé d'avoir surtout attiré des figures de la droite.

De son côté, l'ancienne ministre de la Justice Elisabeth Guigou soutient elle aussi Emmanuel Macron et travaille avec ses équipes de campagne en tant que relais de la société civile, rapporte le JDD ce samedi. L'ancienne garde des Sceaux socialiste du gouvernement Jospin devient la référente du camp Macron en matière de justice pour la campagne présidentielle à venir.

"Elle souhaite affirmer son soutien à l'action du président de la République et sa volonté de la voir se poursuivre demain, notamment sur les sujets justice qu’elle connaît bien", rapporte au JDD l'équipe de campagne du président.