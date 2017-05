Présidentielle : mode d’emploi du second tour

Comme lors du premier tour il y a deux semaines, près de 47 millions d'électeurs français sont appelés à voter ce dimanche 7 mai pour choisir le ou la 8e président(e) de la Ve République entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Alors que se déroule le second tour de la Présidentielle dimanche, francebleu.fr fait le point sur le mode d'emploi de cette élection.

Quel est le mode de scrutin ?

Le chef de l'Etat est élu au suffrage universel direct, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Il doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés en un ou deux tours.

Où et quand voter ?

En métropole, les 66.546 bureaux de vote ouvrent dimanche à 08H00 et fermeront à 19H00, une heure plus tard que lors des présidentielles précédentes. Dans certaines grandes villes, les bureaux resteront ouverts jusqu'à 20H00.

En outre-mer, le vote a commencé dès le samedi dans certains territoires : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon et en Polynésie française. A La Réunion, Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, il se déroulera comme en métropole.

Qui peut voter ?

Pour voter, il faut avoir la nationalité française, être majeur, jouir de ses droits civils et politiques et être inscrit sur les listes électorales. 45,67 millions d'électeurs sont inscrits sur le territoire national - métropole et outre-mer - et 1,3 million sont des Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales consulaires.

Comment voter ?

Le jour du vote, vous devez présenter une pièce d’identité, sauf dans les communes de moins de 1 000 habitants, où la carte d’électeur suffit. Les électeurs auront à leur disposition dans les bureaux de vote des bulletins au nom de chaque candidat.

© Visactu -

Qui sont les candidats ?

Les électeurs devront choisir entre deux candidats : Emmanuel Macron, en tête du premier tour avec 24,01 % des voix, et Marine Le Pen, deuxième à 21,3 %.

Vote blanc et vote nul

Le vote blanc, qui permet d'exprimer un refus de choix, n'est pas reconnu en France. Depuis une loi de 2014, ces bulletins sont décomptés séparément des votes nuls et annexés en tant que tels au procès-verbal de chaque bureau de vote, mais ils ne sont pas pris en compte dans le calcul des suffrages exprimés.

Quand seront communiqués les résultats ?

Aucun résultat, hormis ceux concernant l'abstention, ne pourra être communiqué avant la fermeture du dernier bureau de vote, à 20H00, y compris ceux des collectivités où le scrutin se sera déroulé la veille, sous peine d’une amende de 75 000 euros. Les résultats officiels définitifs du second tour seront proclamés par le Conseil constitutionnel au plus tard jeudi 11 mai.

A LIRE AUSSI ► Présidentielle : fin des partis traditionnels, abstention, front républicain, les enjeux du second tour

(avec AFP)