Présidentielle : mode d'emploi pour faire faire une procuration avant le scrutin

A quelques semaines du 1er tour de l'élection présidentielle, la Préfecture du Loiret et le Tribunal Judiciaire d'Orléans ouvrent des créneaux spécifiques pour permettre aux électeurs d'effectuer une demande de procuration pour l'élection présidentielle mais aussi pour les élections législatives.

L'élection présidentielle aura lieu les dimanches 10 et 24 avril prochains. Tout électeur, qui ne pourra pas se déplacer ces jours là au bureau de vote, peut demander à une autre personne d'aller voter à sa place. Mais, pour cela, il faut établir une procuration.

• Soit en faisant une demande en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr, qu'il convient ensuite de valider uniquement dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie ou en Préfecture ou sous-préfecture dans les deux mois qui suivent ou tout du moins avant la date du scrutin.

• Soit en se rendant directement dans un commissariat de police, dans une brigade de gendarmerie ou au Tribunal judiciaire de votre lieu de travail ou en Préfecture ou sous -préfecture pour remplir et valider le formulaire suivant https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_14952.do, qu’il est possible d’imprimer et de pré-remplir auparavant.

Des permanences en Préfecture et Sous-Préfectures

Des permanences aussi au Tribunal Judiciaire d'Orléans

AVANT le 1er TOUR : Vendredi 1er avril 9h – 20h (Journée continue), Samedi 2 avril 9h – 12h puis 14h - 16h, Mardi 5 avril 9h – 20h (Journée continue), Mercredi 6 avril 9h – 20h (Journée continue)

AVANT le Second Tour : Mercredi 13 avril 9h – 20h (Journée continue) Samedi 16 avril 9h – 12h puis 14h – 16h Mercredi 20 avril 9h – 20h (Journée continue)

Toute personne domiciliée ou travaillant dans l’arrondissement du tribunal judiciaire, souhaitant établir une procuration de vote au sein du tribunal judiciaire d’Orléans est invitée à se présenter sur les créneaux indiqués ci-dessus, à l’accueil du palais de justice d’Orléans , au 44 rue de la Bretonnerie, à Orléans, munie de

• Sa pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport)

• Son numéro national d’électeur personnel

• Le numéro national d’électeur de la personne qui votera pour elle (Le numéro national d’électeur peut être consulté sur https://www\.service\-public\.fr/particuliers/vosdroits/services\-en\-ligne\-et\-formulaires/ISE)