Présidentielle : Nathalie Arthaud mène sa guerre des mondes à Clermont-Ferrand

Héritière d'Arlette Laguiller, la candidate communiste de Lutte Ouvrière se présente pour la 2eme fois à l'élection présidentielle. Les cibles n'ont pas changé depuis 2008 : le monde de la bourgeoisie incarné par Fillon et la classe capitaliste à l'image de Michelin.

Porte-parole d'Arlette Laguiller, la première femme à se présenter à l'élection présidentielle en 2007, Nathalie Arthaud a officiellement repris le flambeau de Lutte Ouvrière en décembre 2008. Propulsée sans illusions dans la course à l’Élysée en 2012, elle n'a obtenu que 0,56% des voix. Un score qui en aurait traumatisé plus d'un(e). Pas elle. "_Pour Lutte Ouvrière, les moments électoraux ne sont pas essentiels. Ce qui est fondamental, c'est que le peuple descende dans la ru_e", se plait-elle à rappeler.

Le Smic à 1.800 euros nets

Ils étaient une centaine de militants et sympathisants présents vendredi soir à la salle Leclanché pour écouter Nathalie Arthaud et son programme anticapitaliste bien rodé. Au centre de ses revendications : le pouvoir d'achat (le Smic doit passer à 1.800 euros nets) , l'emploi, la fiscalité (suppression de la TVA compensée par une imposition plus forte sur les revenus du capital), la dette et l'Europe. Il faut dire la Drômoise est professeur d'économie et de gestion dans un lycée d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Son double credo : interdiction de licencier et répartition du travail sans perte de salaire.

Dans le rue pour Théo et les autres

Loin des soucis judiciaires de François Fillon et de Marine Le Pen, loin des sorties hasardeuses de l'insaisissable d'Emmanuel Macron, qui concentrent à tous les trois une bonne partie de l'attention médiatique, Nathalie Arthaud trace son chemin électoral et sa ligne... rouge, finalement très proche de celle suivie par Philippe Poutou. Les réunions publiques ne sont que des points d'étape et de rencontres dans une élection perdue d'avance.

L'élection présidentielle est un jeu truqué, une escroquerie pour les travailleurs - Nathalie Arthaud

Celle qui privilégie la rue aux isoloirs sera présente ce samedi place de la République à Paris, pour participer au rassemblement “avec Théo et les autres victimes” organisé notamment par la CGT, la FSU et la Ligue des Droits de l'Homme.