Présidentielle : "On ne laissera aucun répit à Emmanuel Macron", promet la grenobloise Emilie Marche (LFI)

Après la victoire d'Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle, La France Insoumise promet de perturber autant que possible le quinquennat du président. "On ne laissera aucun répit" promet ce lundi sur France Bleu Isère Emilie Marche, conseillère régionale (LFI) en AURA.

"Le troisième tour commence" lançait déjà dimanche soir Jean-Luc Mélenchon, à peine les résultat du second tour de la présidentielle annoncés. La France Insoumise dit vouloir rassembler la gauche. "On ne laissera aucun répit à Emmanuel Macron", promet la grenobloise Emilie Marche, conseillère régionale LFI en Auvergne Rhône-Alpes et "oratrice nationale" de LFI.

France Bleu Isère : Jean-Luc Mélenchon a appelé très vite à se tourner vers les législatives. Vous ne voulez laisser aucun répit à Emmanuel Macron ?

Emilie Marche : Non, on ne laissera aucun esprit à Emmanuel Macron, on ne l'a pas fait pendant son premier mandat, pourquoi on le ferait pendant le deuxième ? Notre politique n'a pas changé.

Jean-Luc Mélenchon n'avait pas appelé à voter Emmanuel Macron, en précisant "aucune voix pour Marine Le Pen". Or, on voit qu'énormément de voix de La France Insoumise se sont reportées sur Emmanuel Macron. Finalement, il n'a pas été très suivi par la base ?

On a dit "pas une une voix pour Marine Le Pen", c'est ce qui s'est produit. Après on laissait les électeurs et les électrices, qui sont majeurs, qui ont une responsabilité, de faire le choix dans ce qui a été possible, entre ne pas se rendre au bureau de vote, déposer un bulletin blanc ou nul ou voter Macron. Il y a quand même eu une augmentation de bulletins blancs ou nuls sur Grenoble et sur l'ensemble de l'agglomération.

En Isère, on atteint quasiment 7% de bulletins blancs ou nuls...

Emmanuel Macron est quand même le candidat le moins bien élu de la 5ème République, qui devrait quand même s'en soucier un petit peu plutôt que de pavaner. Quand on voit son discours hier, en disant que le second tour est un vote d'adhésion... alors que non, ce n'est pas un vote d'adhésion. Il y a quand même beaucoup d'électeurs et d'électrices qui ont voté Emmanuel Macron pour faire barrage à l'extrême-droite.

Il a quand même parlé aussi d'un front républicain, qui est toujours là. C'est quelque chose qui doit vous satisfaire non ?

Oui, on a évité le pire. Évidemment que nous ne souhaitons pas que l'extrême droite arrive au pouvoir. Mais vous savez, moi, je suis à mon deuxième mandat à la région, on les entend tout de même leurs slogans, sur les plateaux télé parisiens, quand on va dans les assemblées locales des collectivités. Les propos racistes et fascisant, ils sont bien là.

Parlons des législatives. LFI appelle à l'union à gauche. Qu'est ce qui peut faire que cette fois ci, l'union marche mieux qu'avant la présidentielle ? Peut-il y avoir un candidat ou une candidate unique de la gauche sur chacune des circonscriptions iséroises ?

On verra à l'issue des discussions. Pour le moment, nous avons proposé des discussions au niveau national. Nous avons envoyé un courrier aux autres élus, du NPA en passant par Europe Ecologie-Les Verts et le Parti communiste. Et pour le moment, les discussions sont toujours en cours. Et comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon vendredi, les discussions avancent mieux qu'il le pensait. Pour le moment, c'est quand même plutôt bon signe. Après, on verra si on arrive à avoir une cohabitation, à avoir Mélenchon Premier ministre et une majorité de gauche, sociale et écologique dont le pays a besoin pour ces cinq ans de mandature.

Il y a des endroits de tension tout de même, y compris notamment sur Grenoble, comme la 3e circonscription où LFI comme EELV se voient forts...

C'est sûr que les circonscriptions les plus à gauche sont plus demandées que les circonscriptions qui sont plus plus à droite. On ne va pas se mentir. Après, il faut un équilibre et il faut prendre en place la sociologie électorale. Sur la troisième, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas : on entend des appels à l'union du maire de Grenoble mais on voit que son candidat colle des affiches et fait déjà des réunions en se disant candidat... Les appels à l'union au niveau national c'est bien, mais la faire localement et ne pas imposer, c'est mieux.