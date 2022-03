Présidentielle : Nicolas Dupont-Aignan reçoit le soutien de l'ex-FN Florian Philippot

Nicolas Dupont-Aignan, le président du parti Debout la France, vient de recevoir le soutien de Florian Philippot, ancien du Front national depuis 2017 et président du mouvement Les Patriotes. D'abord lui-même candidat, Florian Philippot avait jeté l'éponge le 18 février, n'ayant recueilli qu'un seul parrainage d'élu sur les 500 requis.

"Alliance naturelle"

Pour les deux responsables politiques, il s'agit d'une "alliance naturelle", puisqu'ils sont "tout deux gaullistes" et sont l'un comme l'autre "mobilisés activement depuis plusieurs mois pour la défense des libertés des Français confisquées par un pouvoir" selon eux "de plus en plus autoritaire". Le ralliement de Florian Philippot, n'est "pas seulement un soutien pour quelques semaines, c'est une vraie alliance des patriotes, des souverainistes", a assuré Nicolas Dupont-Aignan, qui navigue entre 1 et 2% des intentions de vote du premier tour de la présidentielle.

Le programme présidentiel de Nicolas Dupont-Aignan, qui avait rallié Marine Le Pen dans l'entre-deux-tours en 2017, "sera enrichi de propositions inspirées du projet des Patriotes", comme "l'interdiction constitutionnelle du confinement" ou encore la "tenue d'un référendum sur l'appartenance de la France à l'Union européenne". Sur la question de l'UE,Florian Philippot est favorable au Frexit quand Nicolas Dupont-Aignan, également député de l'Essonne, entend remplacer l'Union européenne, "destructrice de notre démocratie", par une "communauté des nations libres" et n'a "jamais prononcé le mot de Frexit".

Les Patriotes et Debout la France annoncent également "la mise sur pied d'une alliance souverainiste pour les libertés aux élections législatives de juin 2022, qui pourra s'ouvrir à d'autres formations politiques".