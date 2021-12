Présidentielle : "Je ne participerai pas à une primaire de la gauche", répond Yannick Jadot à Anne Hidalgo

Pour Yannick Jadot, c'est non. Le candidat écologiste à la présidentielle a répondu jeudi matin à la proposition d'Anne Hidalgo d'organiser une primaire de la gauche. La veille, la candidate socialiste, à la traîne dans les sondages (entre 3% et 7% d'intentions de vote), avait proposer cette primaire afin de rassembler la gauche derrière une candidature commune. Jadot y voit un "tour de passe passe" avec la volonté de "sortir de l'impasse par une idée surprise", a-t-il déclaré sur Europe 1.

Donné lui-même dans une fourchette de 6 à 9% des intentions de vote, il a souligné avoir "déjà fait une primaire" en septembre. "Quand les écologistes ont retiré leur candidature en 2017 (lui-même au profit de Benoît Hamon, NDLR), ils n'ont pas essayé de trouver un tour de passe passe", a-t-il dénoncé. Une nouvelle primaire, portée notamment par le mouvement citoyen "Primaire populaire", "ce n'est pas le choix des écologistes, qui est de rassembler très largement autour d'idées fortes" résumées dans "l'écologie", a déclaré l'eurodéputé.

Les communistes et les Insoumis répondent non aussi

Renonce-t-il donc à l'idée de rassemblement ? "Pas du tout", a rétorqué Yannick Jadot. "Je m'adresse aux électeurs socialistes, aux progressistes et aux humanistes : la dynamique qui peut gagner cette élection présidentielle, qui reprend les idées progressistes en ajoutant les enjeux essentiels de l'écologie, c'est le programme que nous portons".

L'appel d'Anne Hidalgo a également été décliné par les communistes et les Insoumis qui moquent une "proposition de la dernière chance". Le refus de Yannick Jadot, "ce n'est pas responsable", "il veut continuer à désespérer un peu plus les électeurs de gauche et écologistes ?", a dénoncé sur Public Sénat le porte-parole d'Anne Hidalgo Stéphane Troussel. "Qu'est ce qui a fait nos victoires dans les élections locales ? C'est le rassemblement", a-t-il ajouté.

Arnaud Montebourg se "réjouit" de "l'initiative"

Pour l'instant, seul Arnaud Montebourg, lui aussi au plus bas dans les sondages, a accepté l'invitation d'Anne Hidalgo. Dans la soirée de mercredi, il s'est "réjouit" de "l'initiative" de la candidate socialiste mais a appelé à se mettre d'abord d'accord sur "un programme commun". Il a souligné qu'il ne ferait pas une primaire "en tête à tête", attendant que "ceux qui sont en tête" de la gauche se décident.

La gauche est actuellement donnée à un étiage historiquement bas par plusieurs sondages, et est fragmentée en sept candidatures dont deux à l'extrême gauche.