Présidentielle : "Non, je ne voterai pas pour Emmanuel Macron", affirme le député LR Julien Aubert

"Non, je ne voterai pas pour Emmanuel Macron", affirme sur France Bleu Vaucluse ce lundi matin le député Les Républicains de Carpentras et chef de file LR dans le département, Julien Aubert. Il ne suit donc pas la consigne de sa candidate, Valérie Pécresse, dont il était l'un des membres de l'équipe de campagne. "Je me suis opposé pendant cinq ans à sa politique. Je pense qu'il y a eu beaucoup de mépris. J'ai trouvé que j'ai une campagne parfois détestable au niveau du débat, et donc je suis logique avec moi-même, je ne vote pas pour quelqu'un dont je pense qu'il a affaibli ce pays".

Julien Aubert refuse le barrage à l'extrême droite. "On nous explique que c'est le seul choix possible. Et quand vous avez dans un sondage 50 % de la population qui souhaite voter Marine Le Pen, le fait de dire qu'il faut faire barrage à la moitié de la population, ça commence à poser un vrai problème en République". Quant à son vote au second tour, Julien Aubert affirme ce lundi matin qu'il "votera probablement blanc".

Pas de remboursement des frais de campagne : "Ça pourrait pourrait signer la fin des Républicains"

Ce premier tour de l'élection présidentielle marque aussi une déroute historique des partis traditionnels, dont les Républicains. Valérie Pécresse n'a pas atteint les 5% nécessaires à un remboursement par l'État de ses frais de campagne.

"Oui, cette question budgétaire pourrait signer la fin du parti Les Républicains, expose Julien Aubert. Mais s'il survit, je souhaite qu'on rénove tout du plafond jusqu'au plancher, parce que ça fait de nombreuses années les stratégies poursuivies ne fonctionnent pas. On doit être un parti de droite. C'est parce qu'on ne voulait pas nous positionner qu'on a connu cette faiblesse lors de cette campagne."

Julien Aubert sera justement présent au comité stratégique des Républicains ce lundi matin à Paris, puis au bureau politique du parti prévu à la mi-journée. Deux réunions dans lesquelles il s'opposera à donner une consigne de vote. "Je suis contre les instructions de vote, annonce Julien Aubert. Je pense que l'on ne devrait pas donner d'instructions de vote parce que les Français sont adultes et vaccinés. Et ils sont tout à fait capables, en âme et conscience, de faire leur choix pour le second tour, dimanche 24 avril."