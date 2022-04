Présidentielle : "Nous sommes les seuls à incarner l'opposition" dit la référente RN en Dordogne

Emmanuel Macron a été réélu président de la République ce dimanche 24 avril avec 58,5% des suffrages devant Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national qui obtient 41,5% des votes.

Marine Le Pen "la seule candidate du bloc populaire"

Selon Florence Joubert, référente du RN en Dordogne et conseillère régionale, Marine Le Pen n'a pas été élu car "on a joué sur la peur [...] et le conditionnement des esprits". L'élue RN estime que Marine le Pen est la seule à même d'incarner l'opposition face à Emmanuel Macron car elle est la seule "candidate du bloc populaire, aussi bien de la droite et de la gauche" à même de "défendre les Français qui souffrent et les classes moyennes". Florence Joubert considère que Jean-Luc Mélenchon a trahi en appelant à ne donner aucune voix à l'extrême droite.

En Dordogne, l'écart est beaucoup plus resserré entre la candidate du RN et Emmanuel Macron. Le président réélu obtient 51,52% des suffrages, Marine Le Pen 48,48%. Florence Joubert se félicite de cet écart "il y a seulement trois points de différence". En Dordogne, Marine Le Pen est arrivée en tête dans les petites communes car "c'est la ruralité et ce sont ceux qui sont concernés par le grand déclassement par Emmanuel Macron" et "les choses évoluent aussi dans les villes" précise la conseillère régionale.

Pas d'alliance prévue avec Reconquête

Le Rassemblement National va présenter quatre candidats périgourdins aux élections législatives et "nous ne ferons pas d'alliance avec Reconquête" affirme Florence Joubert sur France Bleu Périgord. Les Périgourdins sont appelés à voter pour choisir le député de leur circonscription le 12 et le 19 juin prochain.