Présidentielle : Olivier Richefou (UDI) appelle tous les centristes à voter pour Emmanuel Macron

Comme en 2017, Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affronteront au second tour de l'élection présidentielle, avec un net avantage au président sortant crédité de 27 à 29,5% des suffrages devant la candidate du RN, donnée à 23/24% à l'issue du premier tour ce dimanche. Avec la troisième place de l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon (20/21%), ce scrutin confirme l'écroulement des deux partis ayant gouverné la France de la Ve République jusqu'en 2017, qui réalisent le pire score de leur histoire: Valérie Pécresse (LR) autour de 5% des suffrages et Anne Hidalgo (PS) avec 2%.

Dans ce contexte, Olivier Richefou, président UDI du Département de la Mayenne, appelle à voter en faveur du chef de l'Etat le 24 avril : "encore une fois l'extrême droite est aux portes du pouvoir Je voterai Emmanuel Macron sans hésiter et j'appelle tous les centristes à prendre cette voie" écrit-il sur le réseau twitter.