Présidentielle : Olivier Véran à La Rochelle pour porter les voix d'Emmanuel Macron

Oubliez tout de suite les grands meetings avec des centaines de personnes, des drapeaux et une figure haranguant la foule sur scène. Non, ce mardi 19 avril, dans la salle de l'espace Bernard Gireaudeau de La Rochelle (Charente-Maritime), dans le quartier de Mireuil, Olivier Véran, la vedette du soir et encore ministre de la Santé pour au moins quelques jours, est apparu détendu, sans cravate, et confiant, sans aucune note. Dans une ambiance intimiste, il a échangé pendant 1h30 avec son auditoire, environ 150 personnes. Beaucoup d'élus du département, des militants, mais aussi pas mal de personnes issues du monde de la santé, forcément, et aussi quelques électeurs curieux.

Entre défense de bilan et critique du programme adverse

Comme Léana par exemple, venue avec sa mère, Laurence : "Je lui ai proposé. Je n'ai assisté qu'à un seul meeting dans ma vie, je pense que c'est une expérience. Et on ne regrette pas. Mais _nous n'avions pas besoin d'être convaincue_". Léana, 20 ans, enchaîne : "Cela me fait du mal quand des jeunes autour de moi me disent : "Mais pourquoi elle n'est pas bien Marine Le Pen ?""

Elle nous promet 100 00 places supplémentaires en Ehpad. Mais qui veut aller en Ehpad un jour ? Des candidats ?...

Posez cette question à Olivier Véran, il a de la ressource. Le ministre alterne défense du bilan de ce quinquennat qui se termine et précisions quant au programme de la concurrente d'Emmanuel Macron : "Marine Le Pen nous promet 100 000 places d'Ehpad en plus ? Peut-être. Qui dans la salle aimerait bien aller en Ehpad un jour ? Est-ce qu'il y a un candidat ?... Je n'en vois pas." Le ministre n'évite aucun sujet, se prête avec aisance au jeu des questions du public. Bien sûr, arrive sur la table... L'épineux sujet des retraites : "Avec Marine Le Pen c'est la retraite à 60 ou 62 ans. Mais ce qui intéresse aussi les retraités et futurs retraités c'est "Combien je touche une fois que je ne travaille plus ?" Parce qu'il y a aussi l'âge à partir duquel je n'ai plus de décote sur ma retraite. Et ça n'est pas la même."

Invoquer l'Histoire de France

En tout cas, la retraite à 65 ans, cela ne dérange pas Manon, venue à ce meeting pour accompagner une copine. "Marine Le Pen au second tour, cela me paraît vraiment irréaliste, mais ça peut passer et cela me fait très peur. Je n'ai pas envie de vivre dans un pays où l'extrême droite est au pouvoir. Vraiment pas". Sa copine c'est Chloé. Elle a déjà tenter d'imaginer ce que cela pourrait donner si la candidate du RN arrivait au pouvoir : "Cela serait le chaos, _l'héritage du fascisme est à nos portes_."

Et finalement c'est un peu l'enjeu qui ressort de cette soirée, les mots les plus forts viennent d'ailleurs du maire de La Rochelle, Jean-François Fountaine : "L'Histoire de France nous regarde, tout simplement. Le résultat de dimanche prochain peut véritablement remettre en cause ces grandes valeurs qui nous rassemblent". Il indique ainsi : "C'est la raison pour laquelle, _évidemment, j'appelle à voter massivement Emmanuel Macron_. Je le dis avec une certaine solennité parce que le temps s'y prête aujourd'hui". Avant de conclure, en parlant plus fort, en détachant bien chaque mot : "Il n'y a pas la place dimanche prochain pour l'abstention, pour le vote nul. Il faut le dire et le répéter, le vote nul ou l'abstention, c'est voter Marine Le Pen."