La course aux parrainages commence officiellement ce jeudi, pour les candidats à l'élection présidentielle désireux de recueillir les 500 signatures nécessaires pour participer à l'élection présidentielle.

Élection présidentielle : ouverture officielle de la course aux parrainages pour obtenir les 500 signatures

Le Conseil des ministres a adopté hier le décret ouvrant formellement la course aux 500 parrainages d'élus, nécessaires pour participer à l'élection présidentielle. Dans les faits les candidats ont commencé la chasse aux signatures il y a déjà un certain temps, et pour bon nombre d'entre eux, la tâche peut se révéler ardue.

42 000 élus peuvent accorder leurs parrainages, parmi eux 34 000 maires. Les maires des grandes villes sont souvent encartés politiquement, et accordent donc automatiquement leur soutient aux candidats de leurs camps. Les prétendants à l'Elysée font davantage les yeux doux aux maires ruraux, bien souvent sans étiquette.

Certains candidats en mal de parrainages

Ceux-là font face à un dilemme : offrir leur signature au nom de la diversité démocratique, ou alors ne pas le faire, pour ne pas donner l'impression qu'on soutient un candidat et que l'on partage ses idées. Ces signatures sont en effet publiques, accessibles sur le site du Conseil constitutionnel, et les habitants des communes pourraient donc venir demander des comptes à leurs élus.

Ce dimanche, la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen assurait ne pas encore avoir toutes ses signatures, de même qu'Eric Zemmour.

De l'autre côté du spectre politique, à gauche, ce sujet préoccupe également le camp de Jean-Luc Mélenchon. La chasse aux parrainages peut aussi se révéler compliquée pour les candidats moins bien classés dans les sondages, par exemple Philippe Poutou, du Nouveau Parti Anticapitaliste.

Réformer le système des 500 signatures ?

Dès que l'élection présidentielle approche, la question du réforme du système des 500 signatures se pose. Michel Fournier le président de l'Association des maires ruraux de France plaide par exemple pour une forme de confidentialité et d'anonymat.

La semaine dernière, François Bayrou, le président du MoDem a proposé que les maires organisent une réserve de signatures pour les candidats jugés légitimes.

En 2012 le sujet du parrainage républicain a été évoqué. Dans ce cas de figure, les élus pourraient donner deux signatures : une de soutien, et l'autre qualifié de "républicaine" pour s'assurer que tous les candidats puissent se présenter.