Présidentielle: "Pâle copie", "maltraitance sociale", les autres candidats sur le programme d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a présenté son programme jeudi à Aubervilliers, en banlieue parisienne. Le président-candidat promet 15 milliards d'euros de baisse d'impôts et le "plein emploi" d'ici cinq ans dans son projet pour la présidentielle. Ses opposants l'accusent de piller les idées de la droite et de "maltraitance sociale". Emmanuel Macron souhaite notamment conditionner le RSA à l'obligation pour les bénéficiaires de consacrer 15 à 20h par semaine à une activité facilitant l'insertion professionnelle. Le président confirme aussi son projet de relever l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans. Un programme chiffré à 50 milliards d'euros par an avec 15 milliards par an de baisses d'impôts, pour les ménages, et les entreprises.

Pâle copie - Valérie Pécresse

Ses opposants à la présidentielle n'ont pas tardé à critiquer ce programme : Valérie Pécresse estime qu'il copie ses idées de droite, notamment sur l'âge de départ à la retraite et le RSA avec contre-partie. "Pâle copie", "contrefaçon", a raillé la candidate LR. A l'extrême-droite, Eric Zemmour assure donc que Valérie Pécresse est bien "la candidate cachée du macronisme".

Maltraitance sociale généralisée - Jean-Luc Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon, pour la France Insoumise, parle de "maltraitance sociale généralisée", et d'"une politique datée des années folles du libéralisme". La candidate socialiste Anne Hidalgo dénonce de son côté "des propositions de droite d'une violence inouïe". "Macron promet cinq ans de malheur en plus pour le monde du travail", renchérit le communiste Fabien Roussel.

Le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan s'alarme quant à lui d'une présidentielle "truquée" faute de débat entre tous les candidats" puisqu'il n'y aura pas de débat avec le président sortant avant le 1er tour.