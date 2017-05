Présidentielle : Paris plébiscite Emmanuel Macron

Emmanuel Macron emporte haut la main le second tour de l'élection présidentielle à Paris. La capitale a voté à 89,68% pour Emmanuel Macron. C'est quasiment le même score que Jacques Chirac en 2002.

Toute l'Ile-de-France a mis Emmanuel Macron en tête. A Paris, 89,68% des voix sont allées à Emmanuel Macron. C'est le département français qui a le plus voté pour le candidat d'"En marche". Emmanuel Macron arrive en tête dans les vingt arrondissements de la capitale.

C'est dans le troisième arrondissement, qui comprend une partie du Marais, que le vote Macron a été le plus fort. Vient ensuite le onzième arrondissement, l'arrondissement du Bataclan, avec 92,7% et le deuxième arrondissement avec 92,6%.

C'est dans le très chic seizième arrondissement que le score d'Emmanuel Macron est le plus bas avec quand même un score de 87,4%. Dans les arrondissements populaires, le dix-huitième, le dix-neuvième et le vingtième; Emmanuel Macron obtient respectivement 90,5%, 90,2% et 90% des voix.

Les résultats par arrondissement

Premier arrondissement 89,1%

Deuxième arrondissement 92,6%

Troisième arrondissement 93,4%

Quatrième arrondissement 90,5%

Cinquième arrondissement 90,5%

Sixième arrondissement 90,6%

Septième arrondissement 88,1%

Huitième arrondissement 88,3%

Neuvième arrondissement 92,4%

Dixième arrondissement 92,5%

Onzième arrondissement 92,7%

Douzième arrondissement 89,1%

Treizième arrondissement 87,9%

Quatorzième arrondissement 89,5%

Quinzième arrondissement 87,5%

Seizième arrondissement 87,4%

Dix-septième arrondissement 89,4%

Dix-huitième arrondissement 90,5%

Dix-neuvième arrondissement 90,2%

Vingtième arrondissement 90%

La réaction d'Anne Hidalgo

"À Paris, 90% des suffrages pour @EmmanuelMacron et seulement 10% pour l'extrême droite. Fière des Parisiens !", s'est félicitée sur Twitter la maire socialiste de la capitale Anne Hidalgo. Le Front national n'avait réalisé que 4,99% au premier tour et double ainsi ce score.

