Présidentielle : participation en forte baisse en Bretagne à 17h

A 17h, les chiffres de la participation au second tour de la présidentielle sont en forte baisse en Bretagne par rapport à la dernière élection en 2012. Une baisse qui se vérifie dans tous les départements bretons.

A 17h, le taux de participation est largement en baisse dans tous les départements bretons par rapport au second tour en 2012. Aucun ne fait exception. Mais également par rapport au premier tour, il y a deux semaines. Dans la région Bretagne, il est de 69,57% pour le moment pour un peu plus de 2 millions d'inscrits.

Forte baisse de la participation dans tous les départements

Dans le Morbihan, 70,85% des électeurs se sont déplacés à 17h pour ce second tour. C'est quatre points de moins si l'on compare au scrutin de 2012, où les chiffres grimpaient à 74,81% à la même heure.

Election #Presidentielle2017 70,85 % : taux de participation à 17h pour le 2nd tour dans le #Morbihan (74,81 % en 2012) pic.twitter.com/AhcELsIddV — Préfet du Morbihan (@Prefet56) May 7, 2017

Moins de 70% de participation dans le Finistère et en Ille-et-Vilaine

Seulement 69,44% : le Finistère est le département de Bretagne Ouest où la participation est la plus faible à 17h. Le chiffre n'atteint pas les 70%. Une baisse notable par rapport à 2012, où il était de 73,34% au même moment. Mais aussi par rapport au premier tour : à 17h il y a quinze jours, 72,68% étaient allés voter.

Des chiffres en baisse qui se vérifient dans les grandes villes bretonnes. A Brest, seulement 63% des inscrits se sont rendus aux urnes. C'est deux points de moins qu'au second tour de 2012 mais 5 points de moins par rapport au premier tour de cette année, à la même heure.

En Ille-et-Vilaine également, la baisse est notable. CA 17h, la participation dépasse tout juste les 65%, avec un taux de 66,35% exactement. C'est le taux le plus bas des départements bretons à cette heure. Et il est très largement inférieur à celui de 2012, où plus de 72% des électeurs s'étaient déplacés.

Les Côtes d'Armor restent les plus mobilisés

Le département des Côtes d'Armor n'échappe pas à la baisse. Le taux de participation à 17h dépasse cependant les 70%, avec 71,40%. Mais c'est beaucoup moins qu'en 2012 où la participation atteignait 77,43% à la même heure pour le second tour. Un chiffre inférieur dès midi par rapport à la dernière présidentielle. Malgré tout, le département fait tout de même partie des endroits en France où l'on s'est le plus déplacé.

Evolution du taux de participation à 17h depuis 1981

Cliquez que les flèches sur les côtés ou sur le menu déroulant pour comparer les taux de participation dans chaque département breton ou en Bretagne depuis 1981.