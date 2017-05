Présidentielle : Participation stable à midi en Bretagne par rapport à 2012

A midi, la participation au second tour de la présidentielle est quasiment stable dans la région par rapport au second tour en 2012. Mais si on regarde plus en détail, la situation est contrastée en fonction des départements.

A midi, le taux de participation estimé en Bretagne pour ce second tour de l'élection présidentielle est de 29,17% selon les chiffres de la préfecture. Un chiffre en très légère baisse, puisqu'au même moment en 2012, 29,21% des électeurs bretons s'étaient déplacés pour voter. C'est mieux qu'il y a deux semaines pour le premier tour de la présidentielle, où 27,72% des bretons avaient mis leur bulletin dans l'urne.

La participation au 2nd tour de la présidentielle en Bretagne varie selon les départements © Radio France - Communiqué de la Préfecture de Région

Hausse de la participation à midi dans le Finistère et l'Ille-et-Vilaine, baisse en Côtes d'Armor et Morbihan

La situation est cependant différente en fonction des départements : par rapport à 2012, plus d'électeurs se sont déplacés dans le Finistère et l'Ille-et-Vilaine. En revanche, pour l'instant la mobilisation est beaucoup moins forte cette année dans les Côtes d'Armor, et dans une moindre mesure dans le Morbihan.

Le Morbihan en tête de la mobilisation en Bretagne, le Finistère en queue de peloton

Ce dernier département est celui où l'on s'est le plus déplacé, il passe la barre des 30 % de participation à midi. Au premier tour, la palme de la mobilisation électorale revenait aux Côtes d'Armor, département français où l'abstention était au plus bas. Pour l'instant, c'est le Finistère qui ferme la marche, avec seulement 26,42% d'électeurs ayant voté.