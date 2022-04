Présidentielle : pas de nouveau gouvernement avant au moins une semaine, annonce Gabriel Attal

Ce n'était finalement pas le dernier Conseil des ministres de ce gouvernement. Son porte-parole Gabriel Attal a affirmé jeudi que l'équipe actuelle se retrouverait la semaine prochaine avant la formation d'un nouveau gouvernement pour le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, aux contours bien incertains.

Il ne s'agit pas "du dernier Conseil des ministres, ni évidemment du 1er quinquennat d'Emmanuel Macron qui s'achève, je le rappelle, le 14 mai, ni de ce gouvernement" de Jean Castex, a déclaré Gabriel Attal à l'issue de la réunion à l'Elysée. Le gouvernement actuel est "à sa tâche pour continuer à prendre les décisions nécessaires", a-il ajouté, citant notamment les aides au pouvoir d'achat face à l'inflation, la situation en Ukraine et le Conseil des ministres de l'énergie européen extraordinaire de lundi, "auquel participera évidemment Barbara Pompili", la ministre de la Transition écologique.

Une annonce avant les législatives ?

L'entourage d'Emmanuel Macron évoque désormais une "cérémonie d'investiture le 8 mai", marquant le début du second quinquennat. Selon cette source, le début de semaine a "été consacré à préparer les législatives". Maintenant, "Emmanuel Macron va s'occuper du gouvernement" prochain. Et il pourrait attendre de l'annoncer au plus proche des législatives des 12 et 19 juin, "car c'est cela qui donnera la dynamique", avec l'espoir d'obtenir une majorité solide.

Le chef de l'Etat a commencé à dévoiler le profil du successeur de Jean Castex à Matignon, après avoir déjà dit que le Premier ministre serait directement chargé de la "planification écologique". Mercredi, lors d'une visite surprise sur un marché de Cergy dans le Val-d'Oise, le président a assuré que le prochain chef du gouvernement devrait être "attaché à la question sociale, à la question environnementale, à la question productive".