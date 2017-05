Présidentielle : égalité parfaite entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen à Lorignac

Les deux candidats à l'élection présidentielle sont arrivés à égalité ce dimanche soir dans la petite commune de Lorignac, en Haute Saintonge (Charente-Maritime). Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont chacun obtenu 142 voix. On compte aussi 127 abstentionnistes ou bulletins blancs ou nuls.

Aulendemain du second tour de l'élection présidentielle, personne ne commente vraiment le résultat du scrutin dans la commune de Lorignac, en Charente-Maritime. Le résultat y est pourtant insolite : Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont récolté exactement le même nombre de voix, 142 chacun.

Ce lundi, à l'issue de la commémoration du 8 mai, le maire de Lorignac a offert un vin d'honneur "pour l'amitié", et le retard de la fanfare est davantage commenté que le résultat de l'élection présidentielle. Mais lorsqu'on interroge les participants au vin d'honneur, beaucoup se disent stupéfaits par le score du Front national dans la commune. "Ici, tout le monde se connait", explique une retraitée de la commune, venue de la région parisienne s'installer dans ce village où dit-elle, "il fait bon vivre, en toute tranquillité". "Les gens se connaissent depuis tellement longtemps", ajoute la présidente des aînés ruraux.

Marine Le Pen en tête au 1er tour

Ce dimanche, Marine Le Pen a obtenu 142 voix, exactement comme Emmanuel Macron, vainqueur de la présidentielle. Et au premier tour, la candidate du Front national était arrivée en tête dans ce village de 506 habitants. "Le vote Front national dans un petit village comme chez nous ! On n'a pas d'immigration, il n'y a pas plus de chômage qu'autre part", s'étonne Pascal. Samuel Lambert, lui, s'emporte : "Je suis en colère, je suis 1er adjoint de la commune et ça me met en colère". Samuel Lambert est d'origine martiniquaise, installé depuis 1998 à Lorignac. "Pour moi c'est dur, je pense que je suis bien accepté, mais je ne peux pas accepter cette montée du Front national et je m'interroge : il n'y a pas danger ici, il n'y a pas de djihadiste, il n'y a rien."

J'ai voté FN, ça n'a rien à voir avec Lorignac" - un électeur de Lorignac

Pour la plupart des habitants, ce résultat ne reflète pas l'ambiance à Lorignac, petit village paisible de Haute Saintonge, où il y a encore des commerces (une épicerie dépôt de pain, deux cafés-restaurants, un dentiste, un coiffeur) à mi-chemin entre la mégapole bordelaise et l'agglomération de Royan. "Moi j'ai voté Front national, avoue Jean-Paul. Entre la droite et la gauche j'en ai ras-le-bol, et ça n'a rien à voir avec Lorignac".

127 abstentions, votes nuls et blancs

Pour Sylvie Contour, adjointe au maire, il s'agit d'un vote protestataire. D'autres ont voté blanc, nul ou se sont abstenus : il y a 127 "non votants" à Lorignac. "ça fait presque un tiers de non votants, un tiers pour Le Pen, et un tiers pour Macron", souligne Pascal, la quarantaine, venu de la région parisienne qui ne se sent pas "loin du monde" à Lorignac. "Au premier tour je me suis abstenu, au second tour j'ai voté Macron pour faire barrage au FN, c'est tout, mais je n'attends pas de miracle, pas grand chose de Macron" indique Jean-Louis, qui trinque avec ses amis Gérard, et Jean-Paul. "Je n'étais pas d'accord ni avec les uns ni les autres, j'ai fait la même chose" confie l'un des amis. "C'est le désespoir ! Tant qu'il y aura la crise, les partis extrémistes de droite ou de gauche prospéreront, c'est leur vivier électoral", ajoute l'autre.

Le panneau électoral de Lorignac, derrière la mairie © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Des retraites autour de 800 euros par mois, ça ne permet pas de faire la java" - Evrard Garnier, le maire de Lorignac

A Lorignac, la principale activité économique est agricole et viticole © Radio France - Marie-Laurence Dalle

A Lorignac, la viticulture est la principale activité économique est agricole et viticole. "Ce sont des métiers qui sont mal payés", souligne Marie-Claude, la retraitée venue de la région parisienne. "Ici les gens font travailler leurs muscles, pas leur tête et c'est extrêmement difficile". Evrard Garnier, le maire de Lorignac confirme : "on a beaucoup de retraités, et les retraites agricoles c'est 800/850 euros par mois. Ça ne permet pas de faire la java !". Il explique que la principale difficulté, c'est déjà de se déplacer : certains retraités n'ont pas de véhicule. Ces dernières années, la commune a gagné des habitants. "Ils sont venus de l'extérieur, mais avec peu de moyens", attirés par un prix du terrain peu élevé, autour de 60 euros/m².