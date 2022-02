Présidentielle : Pécresse en meeting au Zénith de Paris pour relancer sa campagne

Valérie Pécresse tient dimanche au Zénith de Paris son premier grand meeting de campagne présidentielle. L'objectif : redynamiser une campagne qui patine et qui a été mise sur la défensive ces derniers jours.

Valérie Pécresse va-t-elle reprendre la main dans cette campagne présidentielle ? Après plusieurs jours difficiles, marqués par le départ de plusieurs sarkozystes qui préfèrent soutenir Emmanuel Macron, la candidate LR tient son premier grand meeting ce dimanche après-midi au Zénith de Paris.

Jusqu'à présent, Valérie Pécresse se contentait de petites salles, notamment pour limiter les risques sanitaires liés au Covid-19. Ce premier grand rassemblement va donc être scruté de près. La candidate Les Républicains espère quelque 6.000 personnes au Zénith, dont 2.000 jeunes. Elle devrait être seule sur scène même si son discours, prévu vers 15h-15h30, sera précédé par des prises de parole très courtes depuis la salle ou par vidéo, avec surtout des membres de la société civile et des jeunes.

Premier meeting d'ampleur pour Valérie Pécresse

Ensuite, ce sera place à la candidate LR : 45 minutes de discours pendant lequel elle doit sortir de sa liste de propositions pour livrer SA vision du pays, peut-être aura-t-on droit à un nouveau slogan. On nous promet aussi une Valérie Pécresse qui se dévoile un peu plus, pour montrer qui elle est et surtout qu'elle est capable d'incarner la fonction présidentielle.

"Je suis la femme à abattre", annonce la candidate au Journal du Dimanche. "Tous les coups se concentrent sur moi : ceux de la Macronie comme ceux d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen. Je suis un danger politique parce que je suis la seule à incarner une alternative sérieuse à Emmanuel Macron. Mais je le dis à tous ceux qui me tirent dans le dos : je suis une conquérante."

Juste après son investiture, elle avait décollé dans les sondages début décembre. Mais aujourd'hui, elle se place loin derrière Emmanuel Macron, et dans un mouchoir de poche avec ses rivaux d'extrême droite Marine Le Pen et Éric Zemmour.