"Bernard Tapie, symbole de toute une triche" affirme Philippe Poutou, candidat à la présidentielle

Candidat à la présidentielle pour le NPA pour la troisième fois, conseiller municipal à Bordeaux, invité de France Bleu Gironde ce mardi, Philippe Poutou a notamment livré son sentiment sur l'émotion suscitée par la mort de Bernard Tapie ce dimanche.

France Bleu Gironde : Bernard Tapie sera inhumé vendredi à Marseille, une chapelle ardente sera installée jeudi au stade Vélodrome, et ce mercredi une messe sera célébrée à Paris. Vous partagez l'émotion après cette disparition ?

Philippe Poutou : Non pas du tout je n’ai osé rien dire parce que ça aurait été pour dire du mal. Il y a toujours la tristesse d’un décès mais non, on ne rend pas du tout hommage. J’ai vu que pas mal de gens à gauche rendaient hommage oubliant tous les dégâts qu’il a faits auprès des salariés qui ont été licenciés. C’est un homme qui a triché. À l’image du capitalisme en fait. Il était un peu le symbole de toute une triche, de malversations, de rachat sans jamais utiliser son argent et du coup en faisant payer très cher aux salariés.

Il reste un personnage emblématique, le symbole d'une époque ?

Emblématique pour les plus anciens. Tapie je ne sais pas trop ce que ça représente pour les jeunes. On a d’autres noms en tête. On voit que la crise continue et les licenciements continuent d’ailleurs la journée de manifestation d’aujourd’hui regroupe un peu toutes les colères, sur la question des salaires, de la précarité, de la défense des services publics. On est confronté à mener des batailles contre des rapaces qui ne pensent qu’à leurs comptes privés au détriment des salariés.

