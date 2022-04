Les électeurs ont voté à plus de 60% pour Marine Le Pen, au second tour de l'élection présidentielle, au Grau-du-Roi (Gard).

Présidentielle : plus de 60% au second tour pour Marine Le Pen au Grau-du-Roi

Emmanuel Macron est réélu, certes, président de la République ce dimanche soir. Mais dans certaines communes du Gard, Marine le Pen décroche plus de 60% des voix au second tour. C'est le cas notamment au Grau-du-Roi, où la candidate du rassemblement National réunit précisément 60,17% des voix. Au premier tour, la candidate RN devançait déjà (avec 37% des voix) E. Macron (22%), Eric Zemmour (13%) et J-L Mélenchon (11,91%).