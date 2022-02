Présidentielle : plus que quinze jours pour s'inscrire sur les listes électorales

Il ne reste que quinze jours avant la clôture des listes électorales pour la présidentielle 2022. Le délai est fixé au 4 mars, et même au 2 mars pour ceux qui font la démarche en ligne plutôt qu'en mairie. Alors que les derniers scrutins, municipales en 2020, départementales et régionales en 2021, ont été marqués par une très forte abstention, le taux de participation sera particulièrement observé.

Un rappeur et une star de Tiktok appelés à la rescousse

Pour l'encourager, la mairie de Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne, a lancé une campagne d'affichage plutôt innovante. Sur les deux visuels imaginés par le service communication, on peut voir le rappeur Drake et la star de TikTok Khaby Lame tendre une carte électorale et avec ce slogan : "le meilleur geste barrière contre l'abstention, l'inscription sur les listes électorales". Un QR code imprimé en dessous permet d'accéder directement à la page d'inscription sur ces listes. Le maire, Jean-Philippe Gautrais, tenait à cette communication tournée vers les jeunes : "plus de 80% des 18-35 ans se sont abstenus aux régionales, il fallait faire quelque chose. L'idée c'était d'avoir un code couleur moderne et pétillant, d'utiliser le ton de l'humour en détournant le slogan de la crise sanitaire et de faciliter l'inscription par le biais des QR code".

Des initiatives timides

Cette initiative originale reste plutôt rare. A Clichy-sous-Bois par exemple, le maire Olivier Klein a envisagé une communication classique autour de ces élections, réseaux sociaux, panneaux d'affichage, bulletin municipal : "On n'a pas pris d'initiative de terrain", reconnaît-il en expliquant que la situation sanitaire ne permettait pas, comme cela a pu être le cas dans le passé, d'organiser des séances d'inscription sur le marché, "cela créait des attroupements". L'argument du Covid est ainsi mis en avant par d'autres communes. Certains élus locaux estiment aussi qu'il revient d'abord aux candidats à la présidentielle de tout faire pour intéresser les électeurs à ce scrutin.