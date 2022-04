Présidentielle : plusieurs manifestations en France après l'annonce de la réelection d'Emmanuel Macron

A Rennes, Paris ou Toulouse, plusieurs centaines de manifestants, principalement des jeunes "antifascistes" et "anticapitalistes", ont protesté contre la réelection d'Emmanuel Macron dimanche soir. Des incidents avec les forces de l'ordre ont été signalés.

Après l'annonce des résultats du second tour de l'élection présidentielle dimanche soir, plusieurs manifestations ont eu lieu en France. Principalement des jeunes "antifascistes" et anticapitalistes" qui ont protesté contre la réelection d'Emmanuel Macron. Des incidents ont été constatés à Rennes ainsi qu'à Paris.

Affrontements avec les forces de l'ordre à Rennes

Peu après l'annonce de la victoire du président sortant sur Marine Le Pen, ils étaient plusieurs centaines - 250 selon la préfecture - à se rassembler dans le centre de Rennes, malgré un important déploiement des forces de l'ordre. Ils ont déployé une banderole proclamant "Ce qu'on n'aura pas par les urnes, on l'aura par la rue" avant de partir en cortège aux cris de "Macron nous fait la guerre et sa police aussi" ou "A bas l'Etat, les flics et les fachos". La Préfecture d'Ille-et-Vilaine avait pourtant pris un arrêté pour interdire cette manifestation, lancée par l'ultra gauche locale qui appelait sur les réseaux sociaux à un rassemblement.

Les pompiers ont été appelés pour éteindre des feux de poubelles dans plusieurs rues. Les forces de l'ordre ont procédé à quelques tirs de gaz lacrymogènes aux abords du canal qui traverse Rennes. Sept manifestants ont été interpellés en milieu de soirée, et une personne a été placée en garde à vue selon la préfecture.

Près de 300 "antifas" à Paris

Dans le centre de Paris, 250 à 300 manifestants "antifas" ont manifesté aux cris notamment de "Macron dégage", se heurtant par moments à la police qui chargeait. Partis des Halles, ils ont scandé "Marine Le Pen, c'est dégueulasse" et "Manu Macron, c'est dégueulasse", ou "Macron, dégage !", jusque sur la Place de la République, encadrés par un important dispositif policier. Sur le trajet, des vélos, scooters et poubelles ont été renversés et quelques projectiles jetés sur des camions des forces de l'ordre. La statue de la République a été taguée "Le monde brûle".

Dans le centre de Nantes, un cortège d'environ 400 à 500 personnes a défilé derrière une banderole proclamant "Besoin de révolution". A Toulouse, quelque 500 personnes ont également participé à une manifestation dont le mot d'ordre était "Ni Macron ni Le Pen, révolution". "Assez, assez, de cette société, qui traque les sans-papiers et fout Zemmour à la télé", ont-elles chanté.

A Caen, environ 200 personnes selon la préfecture, pour l'essentiel de la mouvance révolutionnaire et libertaire, ont manifesté pour contester le scrutin. Quelques poubelles ont été brûlées et un manifestant interpellé. A Strasbourg, une centaine de personnes ont défilé sans incidents dans les rues presque désertes de la ville derrière une banderole où était écrit : "Travailleurs, chômeurs, jeunes, retraités, on mérite mieux que ça, avec ou sans papiers".

A Amiens, une trentaine de militants de gauche se sont rassemblés devant l'hôtel de ville. Des Insoumis, des Gilets jaunes et des anarchistes qui se sont rassemblés pour partager leur déception mais aussi leur détermination à continuer le combat politique.

À Lyon, 150 personnes se sont réunies derrière une banderole "À bas Macron, à bas le Robin des bourges" dans une lumière rouge de fumigènes, rapporte France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Des tirs de mortiers d'artifice ont également été signalés près de la mairie du 4e arrondissement de Lyon. Les forces de l'ordre répliquent avec des gaz lacrymogènes.

Un rassemblement a également eu lieu à Marseille (Bouches-du-Rhône), a annoncé la préfecture de police. Près de 400 personnes se sont réunies, là aussi dans le calme.