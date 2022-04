Présidentielle : pour le conseiller régional RN Jean-Paul Garraud, Marine Le Pen est "bien préparée"

À quelques heures du débat de l'entre-deux tours de l'élection présidentielle, Jean-Paul Garraud, président du groupe RN au conseil régional d'Occitanie, eurodéputé RN et magistrat est l'invité de France Bleu Occitanie.

Est-ce qu'il vous stresse ce débat d'entre-deux tours, Marine Le Pen avait échoué il y a cinq ans ?

Non pas du tout, c'est un moment important, de nombreux Français l'attendent, mais ce n'est pas stressant, car on mène campagne depuis longtemps. Marine Le Pen est sur le terrain depuis plus de huit mois, elle s'est préparée. Il y a cinq ans, elle a reconnu qu'elle avait fait des erreurs, qu'elle était mal préparée, fatiguée. Mais beaucoup de Français ont découvert cette fois Marine Le Pen qui s'est livrée à eux.

Vous serez à Paris en coulisses, pour la soutenir?

Oui, moi j'ai aidé Marine Le Pen à préparer les aspects régaliens, car je suis magistrat. J'ai travaillé sur son programme concernant la justice, la lutte contre la délinquance.

Marine Le Pen a confirmé, lundi sur France Bleu, que vous serez ministre de la Justice si elle est élue dimanche. Cela vous a rassuré?

Les postes, ce n'est pas l'essentiel et je ne manie pas la langue de bois. Je souhaite réellement que les Français se mobilisent en nombre et n'écoutent pas les procès en sorcellerie qu'on est en train d'entendre partout et qui veulent faire de nous des extrémistes. Vous savez, moi, je suis magistrat. J'ai un dossier qui est qualifié d'excellent. Je n'ai jamais été excessif en quoi que ce soit.

Marine Le Pen n'est pas d'extrême droite ?

Absolument pas. Sur l'échiquier, on peut être localisé sur la droite et encore. Vous savez, la droite, la gauche. Nous sommes d'une droite que l'on pourrait qualifier de "nationale".

Concernant les programmes, en matière de justice, que feriez-vous différemment d'Eric Dupond-Moretti, l'actuel garde des Sceaux ?

Je pense que je ne serai certainement pas applaudi par des détenus lors de ma première sortie officielle. Au delà de l'anecdote, je suis en totale opposition avec l'idéologie qui est la sienne, dans le droit fil de celle de Christiane Taubira et de Nicole Belloubet qui avait elle libéré 15 000 détenus au début du confinement, ce qui est quand même incroyable. Je redonnerai des crédits à la justice qui souffre depuis très longtemps.

Justement, Marine Le Pen veut recruter 7.000 magistrats en cinq ans, mais l'Ecole de la magistrature, seule, ne peut pas en fournir autant ?

Je connais bien l'Ecole de la magistrature, j'en ai été le directeur adjoint et je m'occupais notamment des recrutements. L'objectif est de tendre, bien entendu, au recrutement de 7.000 magistrats, pour atteindre la moyenne européenne d'une vingtaine de magistrats pour 100.000 habitants. Il y a trois concours d'entrée à l'école qu'il faut étendre, vous avez des recrutements depuis l'extérieur, de personnes qui exercent d'autres professions. On va offrir de nouvelles possibilités.

Des avocats, des policiers pourraient devenir magistrats ?

Bien-sûr, sous réserve des appréciations du jury, pour garder un bon niveau de recrutement.

Vous allez déprofessionnaliser la justice ?

Non, pas du tout. Ces recrutements externes existent déjà, il faut simplement les étendre. Il y a aussi tous ceux qui entourent les magistrats. Là aussi, nous sommes bien en-dessous de la moyenne européenne en matière de fonctionnaires de justice.

Le dossier sensible en Haute-Garonne c'est celui d'une troisième prison à Muret, près de Toulouse, vous vous positionnez comment sur ce projet ?

Il faut construire des établissements pénitentiaires. D'ailleurs en 2012, alors que j'étais député UMP à l'époque, j'avais été le rapporteur d'une loi qui voulait créer 25 000 places de prison supplémentaires, et il faut surtout redonner du sens à la peine. Plus le délinquant connaît le système pénal et moins il en a peur. Et les gens qui ont peur du système pénal, ce sont les gens honnêtes. Donc, il faut renverser tout ceci.