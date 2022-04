Présidentielle : pour le second tour, "je voterai blanc" confient les jeunes séduits par Jean-Luc Mélenchon

Il y était presque, à 700.000 voix près. Jean Luc Mélenchon a manqué de peu ce dimanche soir sa qualification au second tour de la présidentielle, récoltant 21,95 % des voix, soit 1,2 point de moins que Marine Le Pen. Au lendemain du scrutin, la déception reste forte chez ses sympathisants, surtout les plus jeunes qui ont porté le candidat insoumis. Il arrive en tête des votes chez les 18-24 ans, avec près de 35 % des voix. Le second tour se fera sans lui et opposera Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

"La jeunesse a besoin d'espoir, mais là c'est un peu foutu", constate Emma, 23 ans, installée à la terrasse d'un café de Poitiers avec des amis. La jeune femme a voté Mélenchon dimanche et est assez désespérée aujourd'hui. À deux semaines du second tour, elle sait déjà qu'elle votera blanc : "Je vais voter blanc parce que l'un des candidats, on sait ce que ça a donné et je n'ai pas envie d'y retourner. L'autre, je n'ai pas du tout envie d'essayer. Je voterai blanc pour montrer que je ne suis pas contente."

"Je ne veux pas d'une candidate raciste"

Juste à côté d'elle, Agathe, 26 ans, pense s'abstenir. En 2017, elle avait déjà voté pour Emmanuel Macron. Cette année, le choix sera plus compliqué : "Il se repasse le même duel et je n'ai pas envie de refaire la même chose. J'ai envie de faire barrage, mais là je sais à quoi m'attendre avec Macron et faire 5 ans de plus, c'est non."

Seul Mathieu avoue qu'il a déjà fait un choix. Il votera Macron le 24 avril prochain : "Il y a nécessité de faire barrage à l'extrême droite raciste parce que c'est dans mes valeurs. Mais clairement, ça sera un vote par dépit."

Jean-Luc Mélenchon a lui martelé qu'il ne fallait donner aucune voix à Marine Le Pen, sans appelé explicitement à voter pour Emmanuel Macron.