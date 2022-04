Présidentielle: pour LFI dans la Somme Emmanuel Macron "a été mal élu"

Jean-Luc Mélenchon a été entendu. Peu de voix ont été données à Marine Le Pen lors de ce second tour. C'est une bonne nouvelle pour Zahia Hamdane, conseillère régionale La France Insoumise dans les Hauts-de-France.

_"Sans grande surprise, Emmanuel Macron est réélu, effectivement, mais nous dirons qu'il a été mal mal élu avec un taux d'abstention de 28%_. Un taux d'abstention qui est quand même le plus élevé de cette 5ème république. Donc, Emmanuel Macron est comptable d'un quinquennat brut: casse sociale, briseur des libertés. Il est comptable d'un quinquennat, d'une politique pour les plus riches plus de 400 000 pauvres sous son mandat. Aujourd'hui 10 millions de pauvres en France. Qu'a t il fait pendant toute cette période? Nous avons été témoins dans cette élection d'un bis repetita de 2017. Emmanuel Macron voulait Le Pen face à lui. Marine Le Pen voulait Emmanuel Macron face à elle. Ils ont réussi. Mais les Français ne sont pas dupes. Et encore moins des Amiénois puisque pour le coup, les Amiénois avaient porté Jean-Luc Mélenchon à la première place au premier tour. Ils ont porté Emmanuel Macron à la première place sur le second tour avec un taux d'abstention de plus de 32% sur Amiens."

Jean-Luc Mélenchon à Matignon

"Il y a trois blocs: Emmanuel Macron avec le bloc libéral, Marine Le Pen avec le bloc d'extrême-droite et le troisième bloc, c'est le fait nouveau de cette élection présidentielle, c'est la constitution du pôle populaire. Donc, ces élections législatives, les 12 et 19 juin, nous pouvons élire une majorité de l'Union populaire et faire élire effectivement Jean-Luc Mélenchon premier ministre. Et c'est ce qu'on veut, et notre slogan le démontre -parce qu'un autre monde est possible- effectivement."