VIDÉOS - Présidentielle : pour qui les candidats éliminés appellent-ils à voter au second tour ?

Emmanuel Macron (LREM) et Marine Le Pen (RN) sont qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle qui aura lieu le 24 avril. La grande majorité de la classe politique a appelé à voter pour le président sortant face à la candidate d'extrême droite, soutenue par Eric Zemmour.

La gauche, les écologistes et Valérie Pécresse ont appelé à voter Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle le 24 avril 2022.

Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affronteront au second tour de l'élection présidentielle le 24 avril prochain. Le président sortant a recueilli 28% des voix ce 10 avril, la patronne du Rassemblement national 23,2%. En troisième position, Jean-Luc Mélenchon (LFI) a récolté 21,7% des suffrages. Loin derrière, le Parti socialiste et la droite LR affichent des scores historiquement bas : 1,7% des voix pour la candidate socialiste Anne Hidalgo. La maire de Paris a fait moins bien que l'ex-socialiste Benoît Hamon en 2017 (6,36%). À droite, la présidente de la région Île-de-France arrive très loin derrière le score de François Fillon en 2017 (20,1%) avec 4,8% des voix, synonyme de non remboursement des frais de campagne.

Anne Hidalgo votera Emmanuel Macron

Peu après l'annonce des résultats, la candidate du Parti socialiste Anne Hidalgo a été la première à appeler à voter Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle. "Les résultats comme l’abstention [estimée à 26% par notre partenaire Ipsos & Sopra Steria] témoignent d’une France divisée et confrontée à une extrême droite aux portes du pouvoir" a commenté la maire de Paris avant de poursuivre : "Je vous appelle avec gravité à voter contre l'extrême droite de Marine Le Pen en vous servant du bulletin de vote Emmanuel Macron", a-t-elle déclaré depuis son QG de campagne.

"Il ne faut pas donner une seule voix à madame Le Pen !", exhorte Jean-Luc Mélenchon

Arrivé troisième de ce premier tour, le candidat LFI Jean-Luc Mélenchon, qui vivait sa dernière élection présidentielle, a appelé ses électeurs à "ne pas donner une seule voix à madame Le Pen !". "Je connais votre colère. Ne vous abandonnez pas à ce qu'elle vienne à vous faire commettre des erreurs qui seraient définitivement irréparables", a-t-il déclaré.

"Il ne faut pas donner une seule voix à madame Le Pen ! Il ne faut pas donner une seule voix à madame Le Pen !" a-t-il répété à plusieurs reprises. "Je crois que le message, pour cette partie, a été entendu", a-t-il conclu à ce sujet.

"Ceci posé, ne nous cachons pas la violence de la déception, en pensant à tout ce qui aurait été entrepris et qui ne le sera pas", a-t-il poursuivi appelant ses militants à poursuivre le combat. "Oui, c'est une déception, mais en même temps, comment se cacher aussi face à la fierté du travail accompli ? Nous avons construit cette force ! (...) Je n'ai ni bonne mine ni envie d'être réconforté. Je ne connais que mon devoir et je vous appelle à faire de même. La lutte continue, la lutte continue !"

Yannick Jadot demande à ses électeurs de faire "barrage à l'extrême-droite"

Message sans ambiguïté également du côté de Yannick Jadot (4,7%). Le candidat EELV, qui ne sera pas remboursé de ses frais de campagne, son score étant inférieur à 5%, a appelé ses électeurs "à faire barrage à l'extrême droite en déposant un bulletin Macron dans l'urne le 24 avril prochain". "Que personne ne minimise la menace de l'extrême droite !" a-t-il ajouté. "Mais notre vote ne vaut pas caution (...). Il vaut encore moins soutien. Il revient au candidat Emmanuel Macron de créer les conditions d'un rassemblement."

"J'en suis intimement convaincu, nous avons porté avec force et détermination un projet qui fait face aux grands enjeux du climat, du vivant, de la justice sociale et de la démocratie. (...) Ces enjeux vitaux pour notre pays, pour nous et nos enfants, ont été largement ignorés dans cette campagne confisquée. Nous en tirerons toutes les leçons. L'écologie sera donc absente du second tour. Elle ne peut pas l'être du quinquennat. C'est pourquoi il faudra bien, et vite, très vite, regarder la situation en face et agir."

Fabien Roussel appelle à "battre l'extrême droite"

Pour la première fois depuis 1969, le Parti communiste a devancé le Parti socialiste à une élection présidentielle. Fabien Roussel, qui a recueilli 2,4% des voix, a appelé à "battre l'extrême droite" et Marine Le Pen, en votant au second tour pour le président sortant, qui doit "renoncer à ses réformes insensées". "J'appelle ce soir à battre l'extrême droite, à la mettre en échec, en se servant du seul bulletin à notre disposition", a-t-il déclaré depuis son QG, demandant cependant au président sortant de "dire qu'il a entendu le message" envoyé par les Français.

"L'extrême droite n'a jamais été aussi forte dans notre République. L'heure est grave", a-t-il ajouté regrettant que "le vote dit utile a largement servi les trois candidats arrivés en tête au détriment des autres" et estimant que l'abstention à 26% "révèle autant les fractures de notre société qu'un malaise profond".

"Je voterai en conscience Emmanuel Macron", déclare Valérie Pécresse

Sèchement éliminée, Valérie Pécresse (LR) a annoncé qu'elle voterait "en conscience" pour Emmanuel Macron au second tour face à Marine Le Pen. "Le second tour opposera donc à nouveau Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ce soir, je suis profondément inquiète : l'extrême droite n'a jamais été aussi proche de l'emporter. (...) J'ai construit mon engagement politique contre les extrêmes, de droite comme de gauche", a-t-elle déclaré.

"Le projet de Marine Le Pen conduirait à la discorde et à la faillite. Sa proximité historique avec Vladimir Poutine la discrédite. Ainsi, malgré les divergences que j'ai évoquées durant la campagne, je voterai en conscience pour Emmanuel Macron, pour empêcher l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen et le chaos qui en résulterait".

"Je ne suis pas propriétaire des suffrages qui se sont portés sur mon nom" a-t-elle ajouté. "Mais je demande aux électrices et aux électeurs qui m'ont honorée de leur confiance de peser dans les jours qui viennent avec gravité les conséquences potentiellement désastreuses pour notre pays et pour les générations futures de tout choix différent du mien qu'ils envisageraient pour le second tour".

"Pas une voix ne doit aller à l'extrême droite", déclare Philippe Poutou

Le candidat NPA, Philippe Poutou (0,8%), a appelé à "ne pas donner une voix" à Marine Le Pen, sans donner de consigne de vote pour Emmanuel Macron, "qui n'est en rien un rempart contre l'extrême droite".

"Notre consigne de vote est claire : pas une voix ne doit aller à l'extrême droite", a-t-il martelé depuis son QG. "Pour autant, nous ne donnerons pas de consigne de vote en faveur de Macron, car c'est un pompier pyromane dont les politiques sont une des causes de la montée du RN", a-t-il ajouté.

Nathalie Arthaud ne donne pas de consigne de vote

La candidate de Lutte ouvrière Nathalie Arthaud (0,6%) a fustigé l'accession de Macron et Le Pen, "deux ennemis mortels pour les travailleurs", au second tour de la présidentielle, sans donner de consigne de vote à ses électeurs. "Les deux (candidats) sont des ennemis de la classe ouvrière", a dénoncé la candidate trotskiste, estimant que quoi qu'il arrive, "Macron fera du Le Pen et Le Pen fera du Macron", et appelant ses électeurs à ne pas se démobiliser en vue des législatives.

Éric Zemmour soutient Marine Le Pen

Arrivé en quatrième position avec 7% des voix, le candidat d'extrême droite Éric Zemmour a appelé ses électeurs à voter pour Marine Le Pen au second tour, malgré ses "désaccords" avec elle. "J'ai bien des désaccords avec Marine Le Pen", a-t-il dit mais il y a face à elle "un homme qui a fait entrer deux millions d'immigrés" en France, a-t-il affirmé à propos d'Emmanuel Macron assurant que le président sortant n'avait "pas dit un mot d'identité, de sécurité d'immigration pendant sa campagne et qui fera donc pire s'il était réélu".

"Je sais que certains de mes électeurs ne voudront pas voter pour [Marine Le Pen]", a-t-il ajouté. "Je ne les juge pas". "Notre ligne a sa singularité et elle n'est représentée nulle part ailleurs. Nous sommes les seuls à défendre notre civilisation et notre identité", a expliqué l'ancien polémiste, promoteur de la thèse d'un "grand remplacement" de la population française par une population d'origine étrangère qui menace selon lui le pays. Le chef de file de "Reconquête" s'est dit "déterminé à poursuivre le combat".

Nicolas Dupont-Aignan appelle à "faire barrage à Macron"

Le candidat souverainiste Nicolas Dupont-Aignan (2,1%) a également appelé à "tout faire pour faire barrage" au chef de l'État, précisant qu'il votera pour Marine Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle. "J'appelle les Français à tout faire pour faire barrage à Macron", a-t-il indiqué sur Twitter, "c'est pourquoi je voterai @MLP_officiel !"

Crédité de 3,0% des voix, Jean Lassalle (Résistons !) ne s'est pas exprimé.