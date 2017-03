Présidentielle : premier débat télévisé entre cinq des candidats au premier tour

Le premier débat avant le premier tour de la Présidentielle se déroulera ce lundi à partir de 21h sur TF1 et LCI. Il devrait durer 2h30 et réunira cinq candidats, ceux qui sont en tête dans les sondages.

Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, Emmanuel Macron, François Fillon et Marine Le Pen : ce sont ces cinq candidats, sur les onze qui ont décroché les parrainages nécessaires pour se présenter au premier tour de la Présidentielle, qui débattront lundi à partir de 21h, en direct sur TF1. Deux autres débats sont prévus d'ici au 23 avril, l'un sur BFMTV et CNews le 4 avril, l'autre sur France 2 le 20 avril.

Trois thématiques pour un marathon télévisé

"Quel modèle de société?", "quel modèle économique?" et "quelle place pour la France dans le monde?" sont les trois thématiques autour desquelles débattront pendant plus de 2H30 les cinq candidats, disposé en cercle afin de favoriser les confrontations. En introduction, les candidats, entourés d'un public de 400 personnes dont une trentaine de soutiens chacun, devront répondre en maximum 1 minute 30 à la question classique "Quel président voulez-vous être?".

VIDÉO - "Grand débat" : découvrez le plateau sur lequel vont s'affronter les 5 candidats https://t.co/vKdvJFQvLV pic.twitter.com/OVL8zikkes — LCI (@LCI) March 20, 2017

La révolte des "petits candidats"

Ce format à cinq est contesté car il exclut les six autres candidatures validées par le Conseil constitutionnel vendredi : Philippe Poutou (NPA) et Nathalie Arthaud (Lutte Ouvrière), Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) et François Asselineau (UPR), le centriste Jean Lassalle et le vétéran inclassable Jacques Cheminade.

"Ce n'est pas une chaîne de télévision" qui "doit sélectionner en avance les candidats" Nicolas Dupont-Aignan