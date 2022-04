Présidentielle : près de 2000 personnes rassemblées contre l'extrême-droite à Nantes

Ils ont sorti les pancartes et les haut-parleurs sous un soleil de plomb. Près de 2000 personnes se sont réunies ce samedi 16 avril en début d'après-midi à Nantes (Loire-Atlantique) face au Château des ducs de Bretagne pour faire barrage à l'extrême-droite, une semaine avant le second tour de l'élection présidentielle. Répondant à un appel national, plusieurs syndicats et associations, comme la Ligue des Droits de l'Homme ou encore le mouvement Attac faisaient partie du cortège. Avec un mot d'ordre, "pas une seule voix pour Marine Le Pen", selon Guillaume, un Nantais venu défiler pour l'occasion.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Beaucoup d'indécis

Parmi les manifestants, beaucoup préfèrent donc donner leur vote au président sortant Emmanuel Macron, "un vote par dépit" pour bon nombre d'entre eux. D'autres préfèrent tout simplement voter blanc ou encore s'abstenir pour le second tour, comme Jacques-Dominique, un Nantais découragé par la situation. "Je préfère ne pas avoir à choisir entre la peste et le choléra", affirme ce militant de gauche. Pour Christelle, "on est tout simplement perdus. On ne sait pas quoi faire à une semaine du second tour".

D'autres manifestations à venir

Une autre manifestation contre l'extrême-droite est prévue ce jeudi 21 avril à Nantes, cette fois près du pont Tabarly, dans le quartier Malakoff, à partir de 17h. Il y aura également un défilé prévu le même jour à Saint-Nazaire à partir de 18h30 place du Commando.