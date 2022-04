Présidentielle : projet contre projet en Haute-Vienne

Avant le second tour de l'élection présidentielle, les soutiens d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen jettent leurs dernières forces dans la bataille. Sophie Beaudouin-Hubière, députée LREM de Haute-Vienne et Albin Freychet, délégué départemental du RN ont débattu ce jeudi sur France Bleu Limousin.

Au lendemain du débat d'entre deux tours opposant Emmanuel Macron à Marine Le Pen, les soutiens des finalistes à la présidentielle continuent de défendre pied à pied les programmes de leurs candidats respectifs, pour tenter de convaincre les électeurs. Pour vous aider à vous faire votre opinion, France Bleu Limousin a prolongé le débat ce jeudi matin avec Beaudouin-Hubière, députée La République en Marche de la Haute-Vienne et Albin Freychet, délégué du Rassemblement National en Haute-Vienne. Projet contre projet, ils ont livré les solutions de leur camp pour le pouvoir d'achat, les retraites, les déserts médicaux , ou encore le soutien à la ruralité. Sur France Bleu Limousin

Pouvoir d'achat et retraites

Pour Albin Freychet, soutien de Marine Le Pen, la candidate RN est "prête à gouverner la France en proposant des solutions concrètes", notamment sur le pouvoir d'achat, dont elle a fait l'axe principal de sa campagne et dont elle fera "une de ses priorités de son quinquennat" si elle est élue. Le représentant du RN en Haute-Vienne précise qu'il "faut baisser la TVA de 20 à 5,5 sur les prix de l'énergie, ce qui permettra de faire des économies significatives pour le budget des ménages. Sur l'alimentaire, il faut passer la TVA à 0." Il évoque aussi l'exonération d'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans et l'indexation les retraites sur l'inflation.

De son côté Sophie Beaudouin-Hubière insiste sur les mesures déjà mises en place par le président sortant : bouclier tarifaire pour les prix de l'énergie, la retraite agricole à minima 85 du SMIC et, si Emmanuel Macron est reconduit, la promesse d'une retraite minimale à 1.100 euros. Après le chèque énergie, la députée LREM de la Haute-Vienne précise qu'un chèque-alimentation pourrait aussi voir le jour sur le même modèle. Elle accuse par ailleurs le Rassemblement National de faire "du clientèlisme" avec un projet qui n'est pas sérieusement financé, tandis qu'Albin Freychet accuse le président sortant de "prendre de l'argent dans les poches des Français et le redonner d'une autre main."

Concernant les retraites, le porte-parole haut-viennois de Marine Le Pen défend un départ à 60 ans pour ceux qui ont commencé avant 20 ans et un départ à 62 ans pour les autres. "Je trouve que la retraite à 65 ans est une véritable injustice sociale" martèle Albin Freychet. Selon lui, repousser l'âge de départ engendre aussi "des emplois en moins pour les jeunes."

De son côté, Sophie Beaudouin-Hubière justifie le projet d'Emmanuel Macron par un âge plus tardif pour obtenir un emploi stable. "Aujourd'hui, il est au-delà de 25 ans. Donc, si vous partez à 60 ou 62 ans, ça veut dire que mécaniquement, ce que vous proposez c'est de partir avec des retraites qui ne sont pas des retraites à taux plein et donc avec des retraites décotées." Travailler plus longtemps est aussi une question de redistribution pour la députée LREM, afin de financer la prise en charge de la dépendance des personnes âgées.

Comment lutter contre les déserts médicaux ?

Parmi les thèmes abordés par les deux contradicteurs, il y a aussi les déserts médicaux, qui gangrènent le Limousin. Là encore, les représentants de chaque candidats ont chacun leurs solutions. Pour le soutien de Marine Le Pen, il faut "créer des zones franches dans les territoires ruraux, parce que on n'a pas le même niveau de service public, que l'on travaille dans la ruralité qu'en ville." Albin Freychet défend également une rémunération des consultations en fonction de la localisation. Elle serait plus élevée dans les territoires où il y a peu de médecins. Il plaide enfin pour plus de moyens pour les maisons de santé et pour "créer des hôpitaux beaucoup plus locaux, à proximité des gens qui permettent de prendre en charge des petites opérations."

Pour La République en marche, les déserts médicaux ne concernent pas uniquement le milieu rural mais aussi des territoires comme Limoges et Brive. Pour y remédier le numérus clausus a été supprimé, afin de former plus de médecins, mais ça prendra du temps. Sophit Beaudouin-Hubière insiste sur l'importance des communautés pluridisciplinaires de santé qui se mettent en place. Autre piste : "Il va falloir parier sur la télémédecine, qui se développe. Notamment avec l'hôpital de Saint-Léonard-de-Noblat, il se passe des choses dans la téléconsultation, notamment en lien avec les EPHAD qui tournent autour de ce centre hospitalier."