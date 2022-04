Présidentielle : "Quand on est de gauche, on se bouche le nez et on va voter contre le RN", juge Emilie Chalas

Alors que les sondages donnent Emmanuel Macron au coude-à-coude avec Marine Le Pen, la député LREM de Grenoble Emilie Chalas appelle les électeurs de gauche à se mobiliser contre l'extrême droite pour le second tour de la présidentielle le 24 avril prochain.

2022 n'est de toute évidence pas 2002. Les électeurs de gauche semblent réticents à voter Emmanuel Macron le 24 avril prochain pour faire barrage à Marine Le Pen. Alors que la France insoumise lance ce mercredi une consultation en ligne pour recueillir les souhaits de ses militants en vue du second tour, la député LREM de Grenoble, Emilie Chalas, appelle tous les Français de gauche à se mobiliser.

France Bleu Isère : Dans une tribune publiée hier soir, une cinquantaine de sportifs français appelle à voter pour Emmanuel Macron "pour combattre l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite". Quel est votre sentiment ?

Emilie Chalas : Cela fait chaud au cœur parce qu'on voit bien que les voix commencent à s'exprimer et le peuple français à se soulever contre l'extrême droite. On retrouve un petit air de 2002 qui fait du bien. J'y étais comme beaucoup d'entre nous. Toute personne qui s'exprime face à ce risque sera évidemment la bienvenue pour rester dans le camp des républicains, afin que la France marque l'histoire en mettant de côté le Front national.

Le Rassemblement national aujourd'hui...

Oui, excusez-moi. Mais vous savez, quand il s'agit des mêmes personnes et de la même famille qui, depuis huit présidentielles, essayent de conquérir le pouvoir... Front national ou Rassemblement national, c'est "blanc-bonnet, bonnet-blanc".

Expliquez-nous ce changement de pied d'Emmanuel Macron sur les retraites : 64 ans finalement, au lieu de 65 proposé précédemment, il parle même de référendum. N'y a-t-il pas un peu de fébrilité dans cet entre-deux tours ?

Ecoutez, quand on a un programme écrit, on nous dit qu'il est autoritaire et descendant. Et lorsque l'on se met à écouter et à proposer des assouplissements pour convaincre et rassembler le plus de Français possible derrière un vote républicain et démocrate, on nous dit qu'on est fébrile. Ecouter, c'est une force, rassembler, c'est une force. Moi je vois que sur ce sujet, on peine à convaincre. Eh bien, mettons les Français autour de la table, discutons. Emmanuel Macron avait annoncé avant même ses résultats du premier tour, un grand débat permanent en France. Le voilà, posons-le pour la réforme des retraites. Et voyons comment, avec cette population vieillissante, nous prenons en charge les retraites pour nos aînés.

Est-ce qu'Emmanuel Macron doit modifier encore son programme pour inciter les électeurs de gauche à voter pour lui, à se mobiliser ?

Oui je crois qu'il y a cela à faire, entre autres : continuer à élargir, à persévérer. Je pense à la dimension sociale, mais aussi écologique. Mais n'oublions pas qu'Emmanuel Macron propose déjà la solidarité à la source : les personnes qui ont droit au RSA, aux APL, aux allocations familiales, à l'allocation aux adultes handicapés ne verront plus leur échapper leurs ressources de solidarité. C'est quand même révolutionnaire. De la même façon, l'indexation des retraites dès le mois de juillet. Cela veut dire qu'à mesure que les prix vont augmenter, les retraites vont augmenter au moins de la même façon. Ça, c'est révolutionnaire. Et puis, le partage des dividendes : plus un euro aux actionnaires des grandes entreprises s'il n'y a pas, en échange et en même temps, une augmentation de salaire ou une prime. Tout ça, ce sont des petites révolutions. De la même façon, le dédoublement des classes qui a tant fonctionné depuis cinq ans, en CP, en CE1, on le poursuit en CE2. Tout cela parle à la gauche. Moi, je suis une femme de gauche. Vous savez, je suis fille d'immigrés, donc je sais ce que je dois à la République et c'est ce qu'on est en train de rebâtir pour nos enfants.

Presque 40% des Grenoblois ont voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Pourquoi voteraient-ils au second pour quelqu'un qui a réduit les APL, les allocations chômage et qui promet la retraite à 64 ans ?

Quand on est de gauche, on lutte contre le Front national, contre le clan Le Pen, qui depuis huit présidentielles maintenant, essaie de conquérir le pouvoir. Le Pen, c'est le racisme, c'est l'anti-musulman, c'est l'effondrement économique, c'est la fin de l'Europe, c'est la sortie de l'OTAN. C'est ça la réalité. Ce n'est pas moi qui l'interprète. C'est écrit noir sur blanc dans son programme. Quand on est de gauche, malgré toutes les critiques qu'on peut avoir à l'endroit d'Emmanuel Macron, on met comme en 2002 une pince à linge sur le nez et on va voter contre le Front national. On va voter pour Emmanuel Macron. En 2002, sans scrupules, j'ai voté Jacques Chirac.

Après les présidentielles, il y a les législatives. Dans votre circonscription, la 3e de l'Isère, Jean-Luc Mélenchon a recueilli 35% des voix. Etes-vous inquiète pour votre siège de députée ?

Certains effectivement enjambent ce second tour de la présidentielle, qui, vous l'avez compris dans mon application de ce matin, est hyper importante. Après, en effet, on constate une recomposition de la sphère politique, avec un pôle nationaliste, un pôle progressiste et un pôle de gauche radicale. Nous combattons ensemble le pôle nationaliste. Mais on voit bien sur Grenoble, sur la troisième circonscription, qu'il y en a qui ne sont pas clairs. Quelle est la position d'Elisa Martin sur le second tour de la présidentielle ? Elle ne va pas voter Emmanuel Macron ? Sans déconner ? Et regardez Clément Chapet, qui a déjà annoncé depuis 48 heures qu'il ne voterait pas. Donc, il est prêt à accepter Marine Le Pen au pouvoir. Cela en dit long sur les aspirations personnelles des candidats.

Je crois que les législatives ne sont pas arrivées, que l'enjeu historique, c'est le second tour de la présidentielle pour la France. Et moi, je vais vous dire quel que soit le résultat de la troisième circonscription, si Emmanuel Macron, dans dix jours, est réélu, je pousse un soupir de soulagement. Nous nous lancerons alors avec enthousiasme dans les législatives pour donner à Emmanuel Macron une majorité. Mais ne nous y trompons pas, l'histoire se jouera le 24 avril.