Présidentielle : quand les militants soutiennent les candidats en chanson

Elles sont non officielles, parfois inspirées de vraies chansons, parfois tout à fait personnelles... sur internet, certains militants politiques affichent leur soutien aux candidats à l'élection présidentielle en chanson. Reggae, pop ou slow... tous les genres y passent.

La positive attitude avec Emmanuel Macron

"En Marche, ça Marche" est un hymne à Emmanuel Macron et son mouvement, En Marche!, signé Gingerl. Cette ancienne employée d'une banque d'affaire à Londres s'est reconvertie il y a plusieurs années dans la chanson. Elle poste ses clips sur sa chaîne Youtube. Dans sa dernière vidéo, ce n'est pas en marchant mais en circulant en voiture que la chanteuse partage son enthousiasme, avec ses passagers (et beaucoup de mouvements de tête et de bras), pour la candidature à l'élection présidentielle de l'ancien ministre de l'Économie... et ancien banquier, comme elle.

Le "Frexit Reggae" de François Asselineau

Des cuivres, un rythme reggae et des choeurs qui lancent "colleurs d'affiches pour le Brexit". Voilà à quoi ressemble cette chanson de soutien au candidat de l'UPR (Union populaire républicaine) François Asselineau. Attention, ça reste dans la tête... on vous aura prévenu.

Du reggae aussi pour François Fillon

Présenté comme un "collectif d'artistes français", les Tirailleurs2017 ont choisi de soutenir François Fillon pour l'élection présidentielle. Et pour faire passer leur message - "À fond avec FIllon", "Macron n'est pas la solution"- ils ont choisi eux aussi le reggae... en reprenant le célèbre "Get up, stand up" de Bob Marley.

Un air de Tryo pour Jean-Luc Mélenchon...

Le reggae engagé inspire décidément les soutiens chanteurs des candidats à l'élection présidentielle, puisque Jean-Luc Mélenchon aussi a droit au sien. Mais cette fois, le choix des militants de La France insoumise s'est porté sur un standard français cette fois : "L'hymne de nos campagnes", de Tryo. Le jeune homme qui la réinterprète, Thomas Gaëtan, l'a simplement renommée "Hymne de la campagne" de Jean-Luc Mélenchon.

... ou bien une reprise des Enfoirés

Encore une reprise, mais d'une musiquemoins rythmée, pour cette autre chanson de soutien à Jean-Luc Mélenchon. Mars Lyn a préféré la chanson française au reggae pour exprimer son engagement derrière le candidat de La France insoumise, en modifiant les paroles de "Une petite chanson" des Enfoirés, qui devient -pourquoi chercher compliqué- "Jean-Luc Mélenchon". Au moins la rime est respectée.

Du kitsch et de la bave pour Philippe Poutou

En matière de rime on ne peut pas faire mieux que Filip Flatau. Ce Youtubeur qui aime publier des vidéos humoristiques sur l'actualité a choisi d'écrire une chanson pour Philippe Poutou, candidat du Nouveau parti anticapitaliste. Résultat : "J'veux faire des poutous à Philippe Poutou" (avec la langue). Une déclaration d'amour totalement kitsch et un peu cradingue.

La déclaration d'amour (gênante) à Benoît Hamon

Del Chinco Enrico n'y va pas par quatre chemins : il aime le candidat socialiste Benoît Hamon, et il le dit haut et (presque) fort dans "Chanson à la gloire de Benoît Hamon !'. La musique est langoureuse et les mots passionnés : "Hamon, Hamon, ha mon amour, Hamon, Hamon, ha mon héros".