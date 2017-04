Présidentielle : quatre raisons pour lesquelles ce premier tour ne ressemblera à aucun autre

Le premier tour de la Présidentielle, ce dimanche 23 avril, est inédit à plusieurs titres. Organisation, climat, résultats, voici le détail de ces singularités.

Il n'en restera plus que deux, deux finalistes à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle qui oppose onze candidats ce dimanche. Pour les départager, les bureaux de vote ouvriront à 8h. Une journée électorale inédite à plusieurs égards.

Un niveau de sécurité encore jamais atteint

Un scrutin présidentiel qui se déroule sous état d'urgence, c'est du jamais vu. Plus de 50.000 gendarmes et policiers seront mobilisés partout en France, aux côtés des militaires de l'opération Sentinelles. Ils seront parfois postés à l'entrée des bureaux de vote, comme à Paris ou à Nice.

Plus d'infos sur la sécurité autour du premier tour dans notre article dédié.

© Visactu -

Votes blancs et nuls ne se mélangent plus

Depuis une loi votée en 2014 le vote blanc est décompté séparément des votes nuls, et ce sera donc la première fois pour une Présidentielle. Cependant, le vote blanc n'est toujours pas pris en compte dans les suffrages exprimés. En résumé, le nombre de votes blancs sera connu pour la première fois dans une élection présidentielle, mais il n'aura toujours aucun poids sur son résultat.

© Visactu -

Des bureaux ouverts plus tard...

En métropole, les 66.546 bureaux de vote fermeront au plus tôt à 19 heures, soit une heure plus tard que lors des présidentielles précédentes. Comme avant, dans certaines grandes villes, ils resteront ouverts jusqu'à 20h.

© Visactu -

...et donc davantage d'incertitude à 20h

Résultat : 60 minutes seulement entre les premières fermetures de bureaux et l'heure à laquelle les premières estimations peuvent être communiquées. Les instituts de sondage, en charge de fournir ces estimations aux médias, espèrent que le dépouillement ira vite. Pour cela, ils sont plusieurs à avoir nettement augmenté leur nombre de bureaux-tests, comme le raconte Franceinfo qui évoque une"dose d'incertitude supplémentaire". "Les derniers sondages indiquent que quatre candidats (Emmanuel Macron, Marine Le Pen, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon) sont au coude-à-coude, et que jamais autant de Français n'avaient été indécis".

Si l'écart est trop faible entre les candidats en tête de peloton, le sacro-saint duo de finalistes pourrait donc ne pas apparaître aux yeux des Français à 20h, dimanche.