Emmanuel Macron est attendu au Havre ce jeudi. Il doit notamment visiter le plus gros site de production d'éoliennes en mer de France. France Bleu vous propose de comparer les programmes du président-candidat et de Marine Le Pen sur le sujet.

Présidentielle : que proposent Emmanuel Macron et Marine Le Pen sur l'éolien et les énergies renouvelables ?

En campagne pour un second mandat, Emmanuel Macron est au Havre ce jeudi. Invité de l'émission "Ma France" à 13h, le chef de l'État doit ensuite visiter le premier port français puis échanger avec les salariés et apprentis de l’usine de production d’éoliennes en mer Siemens Gamesa, qui doit équiper les parcs de Dieppe Le Tréport, Fécamp, Courseulles-sur-Mer, Saint-Brieuc et Yeu-Noirmoutier. Le site industriel normand dédié aux énergies renouvelables est le plus important de France. Loin derrière le nucléaire et l'hydroélectricité, l'éolien représentait en 2020 moins de 8 % de la production d'électricité française, mais la présence de 8.000 mâts dans les champs ou les projets d'installation en mer suscitent les critiques de certains riverains et défenseurs de l'environnement. Des divergences que l'on retrouve dans les programmes des deux candidats.

Ouverture du premier parc offshore cette année

La première éolienne en mer de France a été installée le 12 avril au sein du parc offshore de Saint-Nazaire en vue d'une mise en service début mai. Ce parc, le premier à entrer en service en France, comptera d'ici la fin de l'année 80 éoliennes réparties entre 12 et 20 km de la côte, sur 78 km² au large du Pouliguen et du Croisic. Le projet, d'un coût total de deux milliards d'euros, doit permettre de fournir 20% de la consommation électrique de la Loire-Atlantique, soit la consommation de 700.000 personnes.

La première éolienne en mer de France a été installée au sein du parc offshore de Saint-Nazaire le 12 avril 2022. © Radio France - Hélène Roussel

D'autres parcs éoliens offshore sont en cours de construction en France. Celui de Fécamp (Seine-Maritime) doit être mis en exploitation courant 2023, avant ceux de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) et de Courseulles-sur-Mer (Calvados). En visite dans l'Aude, mi-mars, le Premier ministre Jean Castex a en outre annoncé la création de deux parcs éoliens flottants en Méditerranée à l'horizon 2030.

Inquiétudes et critiques

Des projets qui suscitent l'inquiétude et / ou la colère de certains riverains et défenseurs de l'environnement. En juin 2021 par exemple, une quarantaine de pêcheurs de Saint-Brieuc ont encerclé et abordé un navire effectuant des travaux de construction du parc éolien, obligeant ce dernier à quitter la zone selon la préfecture maritime. Des actions soutenues par l'association de défense des océans Sea Shepherd. Elle dénonce les impacts sur la biodiversité marine de la construction de ce parc éolien qui doit être érigé à 16,3 kilomètres de la côte. D'une capacité totale de 496 MW, avec 62 éoliennes, il est censé produire l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 835.000 habitants, selon son promoteur Ailes Marines.

Emmanuel Macron veut construire cinquante parcs éoliens en mer d'ici 2050

En visite à Belfort (Territoire de Belfort) début février, Emmanuel Macron a annoncé un vaste plan de relance nucléaire et fait part de sa volonté de développer, en parallèle, les énergies renouvelables. Le chef de l'État souhaite notamment doter le pays de cinquante parcs éoliens en mer pour "viser 40 gigawatts en service en 2050", ce qui devrait représenter 20 % de la consommation d’électricité en France, un seuil très ambitieux.

Pour atteindre l’objectif de 40% d’électricité renouvelable à l’horizon 2030, Emmanuel Macron veut en outre multiplier par deux la capacité de l’éolien terrestre, et "par près de dix la puissance installée" de l’énergie solaire "pour dépasser 10 gigawatts".

Selon le président-candidat, les énergies renouvelables sont "le seul moyen de répondre à nos besoins immédiats en électricité là où il faut quinze ans pour construire un réacteur nucléaire". Il faut "avoir l’honnêteté de reconnaître que nous avons pris du retard", a-t-il déclaré à Belfort, mettant en cause la multiplication "des couches réglementaires" qui ont "retardé les projets". Il propose de lever "toutes les barrières réglementaires à partir du moment où les projets seront acceptés localement".

Marine Le Pen souhaite stopper tout nouveau projet éolien et solaire maritime ou terrestre

Comme son adversaire, Marine Le Pen est favorable au nucléaire, mais elle souhaite en revanche un moratoire sur l’énergie éolienne et solaire. La candidate d'extrême droite s'est engagée à arrêter les chantiers en cours d'éoliennes en mer et au sol, ainsi que les parcs solaires, des "horreurs qui nous coûtent une fortune" selon elle.

La patronne du Rassemblement national, qui préfère miser sur la géothermie, a indiqué qu'elle comptait "réfléchir" au démantèlement des projets, sans plus de précisions.

Deux candidats critiqués pour leurs propositions par les associations environnementales

Divergentes, les propositions des deux finalistes de l'élection présidentielle ont en commun de ne pas être à la hauteur des enjeux selon les associations de défense de l'environnement. Alors que le prochain quinquennat s'annonce crucial pour la réalisation des objectifs de l'Accord de Paris sur le climat, le président sortant et Marine Le Pen ne proposent pas les réformes nécessaires estiment les militants contre le changement climatique. La France s'est en effet engagée à réduire de 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 par rapport à leur niveau de 1990. Le dernier rapport des experts de l'ONU pour le climat (Giec) a également mis en avant la nécessité d'agir dans les toutes prochaines années pour espérer contenir le réchauffement climatique.

Mais l'institut I4CE - qui a interrogé les candidats sur le budget qu'ils consacreront à la transition écologique - considère que le programme d'Emmanuel Macron "ne contient pas de mesures fiscales et très peu de mesures règlementaires pour inciter les ménages et les entreprises à investir pour le climat".

Quant à Marine Le Pen, elle affirme de son côté que "la France répondra aux engagements de l'Accord de Paris, par les moyens qu'elle aura choisis, au rythme et selon les étapes dont elle aura décidé". Elle défend en outre "la détaxation partielle de la taxe sur les carburants" pour lutter contre la précarité, une mesure "carrément contre-productive" pour la transformation du système de transports, selon Greenpeace France.