Présidentielle - Régions, zones rurales ou urbaines : les fractures géographiques du premier tour

Le deuxième tour de la présidentielle de 2022 sera donc le même que celui de 2017. Emmanuel Macron, en tête au premier tour avec 27,6% des voix, fait face à Marine Le Pen avec 23,4% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon, lui, est juste derrière avec 22% des voix. Comme à chaque élection, les fractures géographiques se révèlent, entre les villes et les campagnes, et entre les régions.

Les résultats des votes du premier tour, selon les chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur, en % des suffrages exprimés. © Visactu -

Macron en tête dans la moitié ouest

La moitié ouest du pays a clairement voté pour Emmanuel Macron. Le président sortant est en tête en Bretagne, mais aussi dans les Pays de la Loire, le Centre Val de Loire et la Nouvelle Aquitaine. Il s'impose même en Normandie, contrairement au premier tour il y a cinq ans quand il avait été devancé par Marine le Pen. Emmanuel Macron consolide aussi son ancrage en Auvergne Rhône-Alpes, améliorant sa performance de 2017 dans ce territoire réputé modéré.

Marine Le Pen brille sur ses terres historiques

La candidate d'extrême droite a frôlé le grand chelem au premier tour en Provence-Alpes-Côte-d'Azur en remportant cinq des six départements, échouant une nouvelle fois à s'imposer dans les Hautes-Alpes. Elle fait aussi un gros score en Occitanie, en particulier dans l'est de la région sur les bords de la Méditerranée. La candidate du Rassemblement national signe son meilleur résultat dans les Pyrénées-Orientales (32,7%), département où le RN Louis Aliot a conquis la mairie de Perpignan en 2020. Marine Le Pen fait aussi des scores impressionnant dans les Hauts-de-France. Elle réunit par exemple 39% des suffrages dans le Pas-de-Calais où elle est députée. La candidate du RN s'impose également dans le Grand Est et en Corse.

Jean-Luc Mélenchon arrache l'Île-de-France

Avec environ 2 500 voix d'écart seulement, Jean-Luc Mélenchon crée la surprise et arrive très légèrement en tête en Ile-de-France, au coude-à-coude avec Emmanuel Macron. À l'exception des départements des Yvelines, des Hauts-de-Seine et de Paris remportés par le président sortant, le leader insoumis arrive en première position dans les cinq autres départements de la région parisienne. La Seine-Saint-Denis, département populaire de la banlieue nord-est de Paris, a par exemple voté à 49% pour le candidat insoumis.

Les villes pour Mélenchon et Macron, les zones rurales pour Le Pen

Autre fracture de cette élection : les zones urbaines et rurales. Jean-Luc Mélenchon est très en forme en ville : il s'impose, entre autres, à Nantes, Marseille, dans plusieurs villes de la banlieue lyonnaise, à Grenoble, Rouen, Rennes... Le président sortant, lui, termine en tête à Paris, Orléans, Tours ou encore Lyon, berceau du macronisme.

Marine le Pen de son côté, s'impose souvent dans les zones plus rurales comme le Pas-de-Calais, les Alpes-de-Haute-Provence, la Creuse, ou encore l'Ardèche. La fracture est particulièrement visible dans le Grand Est. Marine Le Pen rassemble 11% des voix seulement à Nancy, loin derrière Emmanuel Macron, en revanche, elle décroche 36% des suffrages dans les Ardennes très rurales, 14 points devant le président sortant.