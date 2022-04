Présidentielle : quel choix pour les mélenchonistes au second tour ?

Malgré son carton à Toulouse, où il a récolté 36,95% des voix, Jean-Luc Mélenchon ne sera pas au second tour de la présidentielle. Après sa défaite, il a martelé "Pas une voix pour Marine le Pen". Ses électeurs, eux, sont coincés entre ras-le-bol d'Emmanuel Macron et rejet de l'extrême droite.

Au Mirail, quartier populaire de Toulouse, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon sont nombreux. Ici, environ la moitié des votants a soutenu le candidat Insoumis. C'est le cas d'Ines, 23 ans, qui a du mal à digérer la défaite : "J'avais jamais voté de ma vie, je me suis dit je vais y aller, et au final ça change rien du tout ! Je suis musulmane, donc je ne peux pas me permettre de voter pour Marine Le Pen, mais ça me fatigue aussi de voter pour Macron."

Avec l'un comme l'autre, nous serons perdants

En 2017, Emmanuel Macron, soutenu par l'idée de barrage au Rassemblement National, l'avait largement emporté face à la même adversaire. Mais cette année, le scénario se répète, et pas sûr cette fois-ci qu'un front républicain se mobilise derrière lui. Sofiane, étudiant toulousain, en tout cas, ne fera pas le déplacement aux urnes : "Les deux candidats qui sont au deuxième tour ne représentent absolument pas mes valeurs. J'ai la conviction qu'avec l'un comme l'autre, nous serons perdants, nous étudiants, nous ouvriers. Donc faire barrage au Rassemblement National, je n'en vois pas la nécessité."

Dans ce bureau de vote de Bellefontaine, à Toulouse, Jean-Luc Mélenchon a amassé 78% des voix au premier tour. © Radio France - Pierre Thevenet

S'abstenir quitte à favoriser Marine Le Pen

Jean-Luc Mélenchon, de son côté, s'est exprimé dimanche soir, après sa défaite. Il a affirmé "_qu'_aucune voix ne doit aller à Marine Le Pen", sans soutenir publiquement Emmanuel Macron. Lassés par les cinq ans d'exercice au pouvoir du président sortant, ses électeurs pourraient donc bien faire le choix du vote blanc, voire de l'abstention. Même si cela signifie peut-être favoriser Marine Le Pen. "Il a appliqué les politiques sociales et économiques de l'extrême droite", affirme Hubert, qui s'abstiendra dimanche. "Avant son quinquennat, il avait promis qu'il n'y aurait plus de danger de l'extrême droite. Et finalement, Le Pen est montée, bravo."

à lire aussi Présidentielle 2022 : mode d'emploi du second tour

Marine Le Pen est montée dans les sondages, mais parviendra-t-elle pour autant à inquiéter Emmanuel Macron ? Certains électeurs de Jean-Luc Mélenchon, comme Khaled, ne veulent prendre aucun risque : "On a pas le choix, on va voter Macron. Ce que j'aime ici, c'est la mixité, la diversité donc je le préfère plutôt que Le Pen."

Les votants ont un peu moins de deux semaines pour se décider. Le grand débat de l'entre-deux-tours, le mercredi 20 avril pourrait être déterminant. Une chose est sûre, les quelques huit millions d'électeurs mélenchonistes auront un rôle à jouer dans cette élection.