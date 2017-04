Présidentielle : qui est Jean Lassalle ?

Jean Lassalle est candidat à l'élection présidentielle, dont le premier tour aura lieu le dimanche 23 avril. Retour sur le profil et le parcours du député des Pyrénées-Atlantiques.

Nom : Lassalle. Prénom : Jean. Sa carrure de rugbyman, sa voix rocailleuse au fort accent du Sud-Ouest, le "candidat-berger" et ancien "frère" de François Bayrou veut présenter aux Français un "nouveau contrat social", avec comme priorités : les campagnes, qui deviendraient "grande cause nationale", le monde agricole et la défense des services publics. Voici son parcours.

Fiche d'identité

Jean Lassalle, 61 ans, représente son propre mouvement lancé pour cette Présidentielle, et nommé "Résistons !". Il est né à Lourdios-Ichère dans les Pyrénées-Atlantiques (la commune dont il est maire depuis 1977), fils d'un couple de bergers. Il a deux sœurs et un frère.

Parcours scolaire et professionnel

Après avoir été technicien, Jean Lassalle a créé en 1979 un cabinet de conseil spécialisé dans l’hydraulique et l’aménagement du territoire, qui existe toujours.

Carrière politique

Jean Lassalle est élu maire de Loudios-Ichère pour la première fois en 1977. Il a alors 21 ans. Dans les années qui suivent il devient également conseiller général puis député des Pyrénées-Atlantiques en 2002, un siège qu'il occupe toujours. Longtemps proche de François Bayrou, il devient vice-président du Modem en 2010 mais quitte ce parti en 2016 pour lancer son propre mouvement dans le cadre de sa candidature à la Présidentielle, qu'il nomme "Résistons !".

Antécédents judiciaires

Jean Lassalle a un casier judiciaire vierge et n'a jamais été mis en examen.

À noter dans son parcours

En tant que député, Jean Lassalle est connu dans hémicycle pour ses interventions hautes en couleurs. Il avait par exemple fait pleurer de rire certains députés et beaucoup d'autres Français avec son intervention en 2015 sur le permis de conduire, dans le cadre de l'examen du projet de loi Macron.

Jean Lassalle s'est par ailleurs attiré de nombreuses critiques pour ses deux visites en Syrie (la plus récente en janvier dernier), lors desquelles il a rencontré Bachar el-Assad.

Vie personnelle

Jean Lassalle est marié, il a quatre enfants.

