Présidentielle : qui est Nathalie Arthaud ?

Nathalie Arthaud est candidate à l'élection présidentielle, dont le premier tour aura lieu le dimanche 23 avril. Retour sur le profil et le parcours de la représentante de Lutte ouvrière.

Nom : Arthaud. Prénom : Nathalie. Si elle considère être "la seule candidate communiste" de la course à la Présidentielle, la figure de proue de Lutte ouvrière se dit toutefois "complémentaire", "malgré des sensibilités différentes", avec l'autre trotskiste Philippe Poutou. Voici son parcours.

Fiche d'identité

Nathalie Arthaud, 47 ans, est membre du parti Lutte ouvrière. Elle est née à Peyrins dans la Drôme, fille d'un couple de garagistes.

Parcours scolaire et professionnel

Nathalie Arthaud est professeure agrégée d'économie et de gestion. Elle enseigne en région parisienne.

Carrière politique

Elle adhère à Lutte ouvrière en 1988, à 18 ans. Conseillère municipale à Vaulx-en-Velin près de Lyon entre 2008 et 2014, Nathalie Arthaud est également désignée en 2008 porte-parole de Lutte ouvrière. Elle succède alors à Arlette Laguiller. Candidate aux élections législatives en 2012 en Seine-Saint-Denis, elle est battue, tout comme aux régionales en 2015. Entre-temps candidate à la Présidentielle de 2012, elle y obtient 0,56 % des voix au premier tour et termine neuvième sur dix candidats.

Antécédents judiciaires

Nathalie Arthaud a un casier judiciaire vierge et n'a jamais été mise en examen.

À noter dans son parcours

Elle a pris la suite d'Arlette Laguiller, véritable symbole de l'extrême gauche française qui a été la première femme candidate à la Présidentielle et a mené pas moins de six campagnes pour ce scrutin entre 1974 et 2007. La ressemblance physique de Nathalie Arthaud avec celle dont elle a pris la suite a frappé, même coupe, même type de visage et même silhouette frêle. Mais la comparaison politique, elle, n'est pas encore possible. Nathalie Arthaud a perdu toutes ses campagnes, et à la Présidentielle de 2012 elle a réalisé un score nettement inférieur aux derniers résultats d'Arlette Laguiller.

Vie personnelle

Nathalie Arthaud n'est pas mariée et n'a pas d'enfant.

