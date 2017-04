Présidentielle : qui est Philippe Poutou ?

Philippe Poutou est candidat à l'élection présidentielle, dont le premier tour aura lieu le dimanche 23 avril. Retour sur le profil et le parcours du représentant du Nouveau parti anticapitaliste.

Nom : Poutou. Prénom : Philippe. Le militant trotskiste se veut, pour sa deuxième tentative à la Présidentielle, le candidat de la "convergence des luttes sociales" contre les "idées réactionnaires et les politiques d'austérité". Voici son parcours.

Fiche d'identité

Philippe Poutou, 50 ans, est membre du Nouveau parti anticapitaliste (NPA). Il est né à Villemonble en Seine-Saint-Denis, d'un père postier et d'une mère au foyer. Il a un frère et deux sœurs.

Parcours scolaire et professionnel

Philippe Poutou n'a pas de diplôme. Ouvrier en CDI chez Ford dans l'usine de Blanquefort en Gironde, il y est responsable syndical CGT.

Carrière politique

Il adhère à Lutte ouvrière à 18 ans, en 1985, mais il en est exclu une dizaine d'années plus tard pour "divergences de vue". En 2000 il intègre la Ligue communiste révolutionnaire (LCR) qui devient en 2008 le NPA. Avec ce parti, Philippe Poutou perdu aux législatives de 2007 en Gironde puis aux régionales de 2010.

Il est choisi pour représenter le NPA à la Présidentielle de 2012, succédant à Olivier Besancenot. Il termine huitième sur dix candidats avec 1,15% des voix.

Antécédents judiciaires

Philippe Poutou a un casier judiciaire vierge et n'a jamais été mis en examen.

À noter dans son parcours

Lors du débat télévisé entre candidats début avril, le candidat du Nouveau parti anticapitaliste s'est fait remarquer en attaquant Marine Le Pen et François Fillon sur les affaires judiciaires, se faisant le porte-parole des Français qui ont un "travail normal". Avant d'asséner cette formule : "Quand on est convoqué par la police, nous n'avons pas d'immunité ouvrière, on y va !", en référence à l'immunité parlementaire utilisée par Marine Le Pen qui a refusé de se rendre à une convocation.

Vie personnelle

Philippe Poutou vit en couple et n'a pas d'enfant.

