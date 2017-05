Présidentielle : jeunes, seniors, ouvriers, cadres... qui a voté pour qui ?

Quel candidat a remporté le plus de succès auprès des jeunes, des seniors, des ouvriers et des cadres ? Voici quelques éléments de réponse afin de comprendre le résultat des élections présidentielles.

Pour qui ont voté les cadres et les ouvriers, les jeunes et les seniors, les électeurs des villes et ceux des campagnes ? A qui les électeurs divisés de Jean-Luc Mélenchon et ceux de François Fillon ont-ils finalement donné leur voix ? Pour y voir plus clair au lendemain de la victoire d'Emmanuel Macron (65,8%) face à Marine Le Pen (34,2%) au second tour de l'élection présidentielle, dimanche 7 mai, voici quelques éléments de réponse compilés à partir d'une enquête de l'institut Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions et Radio France*.

Emmanuel Macron en tête dans toutes les classes d'âge

66% des 18-24 ans ont choisi Emmanuel Macron selon l'enquête Ipsos/Sopra Steria. Mais c'est auprès des seniors qu'Emmanuel Macron remporte le plus de succès avec 70% des 60-69 ans et 78% des 70 ans. Si Marine Le Pen est devancée dans toutes les classes d'âge, elle a tout de même séduit 40% des 25-34 ans et 43% des 35-49 ans.

Les jeunes sont ceux qui ont le plus boudé les urnes avec 34% de taux d'abstention au second tour.

Sociologie des électorats et profil des abstentionnistes : sexe et âge © Radio France - (IPSOS/SOPRA STERIA)

Les hauts revenus votent Macron, les plus démunis votent Le Pen

Plus le revenu des sondés augmente, plus le vote en faveur d'Emmanuel Macron augmente selon les résultats de l'enquête Ipsos/Sopra Steria. A la question "Comment vous en sortez-vous avec les revenus de votre ménage ?" ceux qui disent s'en sortir "très difficilement" ont massivement voté pour Marine Le Pen (69%), tandis que ce qui s'en sortent "difficilement" ont préféré Emmanuel Macron (61%), comme ceux qui s'en sortent "facilement" (79%).

Niveau de revenu du foyer © Radio France - (IPSOS/SOPRA STERIA)

Macron séduit les cadres et les retraités, Le Pen séduit les ouvriers

56% des ouvriers sondés déclarent avoir voté Marine Le Pen contre 44% pour Emmanuel Macron. En revanche, 82% des cadres, 74% de retraités, 67% des professions intermédiaires et 54% des employés ont voté Emmanuel Macron. Qu'ils soient salariés du privé ou du public, les sondés ont voté Macron à 62%. En revanche, l'enquête démontre que le taux d’abstention est le plus élevé chez les chômeurs (35%) bien que 53% d'entre eux ont voté Macron et 47% Marine Le Pen.

Sociologie des électorats et profil des abstentionnistes : profession de l'interviewé © Radio France - (IPSOS/SOPRA STERIA)

Macron candidat des villes et des campagnes

Tandis qu'au premier tour, Marine Le Pen avait majoritairement séduit les électeurs des campagnes, 57% d'entre eux et 65% des électeurs des communes de 20 000 habitants ont voté Emmanuel Macron lors du second tour. C'est dans l’agglomération de Paris que le candidat d'En Marche! réalise son meilleur score avec 72% des voix et 62% dans les grandes villes.

Emmanuel Macron n'est pas seulement le candidat des villes © Radio France - (IPSOS/SOPRA STERIA)

Macron a su rassembler les électeurs de Mélenchon comme ceux de Fillon

La question subsistait au lendemain du second tour : vers qui les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et François Fillon allaient-ils se tourner ? 52% des soutiens de Jean-Luc Mélenchon ont voté pour le candidat d'En marche ! et seulement 7% pour Marine Le Pen. Un quart d'entre eux ce sont tout de même abstenus. Les électeurs de François Fillon ont fait le même choix : 48% ont voté pour le candidat d'En Marche! mais 20% d'entre eux ont toutefois donné leur voix à Marine Le Pen. 17% des électeurs de François Fillon se sont abstenus.

Macron capte les électeurs de Mélenchon comme ceux de Fillon © Radio France - (IPSOS/SOPRA STERIA)

* Enquête réalisée par Ipsos/Sopra Steria, sur internet, avec la méthode des quotas, du 4 au 6 mai auprès de 4 838 personnes inscrites sur les listes électorales, constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.