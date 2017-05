Présidentielle : "quoi qu'il arrive, je vote", Lucienne, une Périgourdine de presque 100 ans

Ce dimanche, 314 mille habitants du Périgord sont appelés à se rendre aux urnes pour le second tour de la présidentielle. 693 bureaux de vote seront ouverts en Dordogne. Et parmi les électeurs, Lucienne, 99 ans, qui a connu dans sa vie, 15 présidents

C'est aujourd'hui le jour J. Le jour du second tour de l'élection présidentielle. Ce dimanche soir on connaîtra le visage du prochain (ou de la prochaine) président(e) de la République. 314 954 périgourdins sont appelés à aller voter dans les 520 communes et les 693 bureaux de vote de Dordogne.

Les bureaux seront ouverts de 8h à 19h comme lors du premier tour.

Une élection où ira voter Lucienne Armand, une pensionnaire de la maison de retraite de Notre Dame de Sanilhac, tout près de Périgueux. Elle est âgée de 99 ans. Et elle ira bien sûr voter ce dimanche, à pied ou en fauteuil roulant dit-elle.

"Quand j'étais plus jeune, je ne me souciais pas trop de politique, c'est arrivé plus tard" explique-t-elle

Lucienne, ancienne agent de préfecture, a connu l'arrivée du vote des femmes, en 1944, elle est alors allée voter, mais elle ne se souvient plus vraiment de cette élection.

Résistante pendant la seconde guerre mondiale

"C'était alors plus important pour ma mère que pour moi" explique la pensionnaire de la maison de retraite. "Même si j'ai toujours voté..." précise-t-elle. Elle, qui a été résistante dans le réseau Nestor en Dordogne pendant la seconde guerre mondiale est très attachée bien sûr à la démocratie, qu'elle a contribué à défendre. "Rien que pour cela, voter, c'est important" dit-elle.

Lucienne explique aussi qu'elle a suivi la campagne présidentielle, mais pour elle, cette campagne n'a pas été au niveau de toutes les autres. Elle ira quand même voter à Boulazac ce dimanche... et espère que le résultat de l'élection, même si elle n'en attend pas grand chose, permettra à ses proches d'avoir une vie meilleure.